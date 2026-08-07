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Volta a Portugal: Santiago Mesa ganha ao sprint e Rui Oliveira segura amarela

O ciclista colombiano Santiago Mesa (Anicolor/Capicarn) venceu a segunda etapa da 87.ª Volta a Portugal, ao cumprir os 180,4 quilómetros entre Sines e Albufeira em 03:59,08 horas. O português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi sexto e mantém a liderança da prova
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O colombiano Santiago Mesa (Anicolor/Capicarn) venceu esta sexta-feira a segunda etapa da 87.ª Volta a Portugal em bicicleta, completando em 03:59,08 horas o percurso de 180,4 quilómetros que ligou Sines a Albufeira.

Mesa foi o mais forte na chegada ao sprint, superando o espanhol Daniel Cavia (Burgos-Burpellet-BH) e o argentino Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), segundo e terceiro classificados, respetivamente, enquanto o português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi sexto, com o mesmo tempo, e mantém-se na liderança, com 07:45.32 horas.

O pelotão vai cumprir a etapa mais longa da corrida no sábado, numa terceira etapa entre Beja e Elvas, ao longo de 182,2 quilómetros, com três metas volantes e uma contagem de montanha de terceira categoria, à passagem do Castelo de Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz.

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