Volta a Portugal: olha os ciclistas!

A primeira semana de agosto traz a festa do ciclismo às estradas nacionais. A Volta a Portugal é o evento desportivo de verão, que passa à porta de casa dos portugueses e provoca sempre um sentimento coletivo de alegria.

Na quarta-feira, dia 5, começa a 87.ª Volta a Portugal em bicicleta, indiscutivelmente um dos acontecimentos desportivos mais populares, já que existe um vínculo afetivo do povo com esta competição. As pessoas gostam de ver os ciclistas em esforço e sentir a agitação criada pela passagem do colorido pelotão.

A edição deste ano atravessa uma grande parte do país e podemos falar verdadeiramente numa Volta a Portugal que vai levar certamente milhares de pessoas para a estrada, especialmente nos pontos quentes da prova.

Os ciclistas têm pela frente dez etapas (incluindo dois contrarrelógios), num total de 1.388 quilómetros, que passa por 15 distritos. O percurso é muito seletivo e deixa antever uma corrida disputada até ao último metro. Começa com o prólogo em Lisboa, entre Belém e Algés, que define o primeiro camisola amarela. O pelotão atravessa depois o Alentejo, o Algarve, a Serra da Estrela, o Parque Nacional da Peneda-Gerês e termina no Porto, na Avenida dos Aliados.

As novidades no percurso vieram aumentar as dificuldades e consolidar a Volta a Portugal como a principal prova de ciclismo nacional. A dupla subida à Senhora da Graça, a inédita passagem pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês, a incursão por Espanha e o regresso ao Algarve são as principais alterações. Na primeira fase, os velocistas têm a possibilidade de mostrar serviço em vigorosos sprints. Depois, tudo muda e entram em ação os bravos trepadores.

Muito para trepar

Depois do dia de descanso as dificuldades aumentam. A primeira grande etapa de montanha termina com a subida à Torre, na Serra da Estrela, é a etapa com maior desnível acumulado (1.500 metros) e pode ser um momento importante para a classificação geral. Mas, possivelmente, tudo se vai decidir na inédita dupla subida à Senhora da Graça, naquela que é a etapa-rainha e onde os ciclistas encontram uma verdadeira corrente humana de apoio. Apresenta uma novidade absoluta que é a ascensão por Carvalhais, com uma inclinação média de 7%, culminando com o último quilómetro em terra batida. Esta inovação permite aos milhares de adeptos que vão estar no Monte Farinha assistir a uma primeira passagem dos corredores, seguida da descida e da ascensão final até ao Santuário da Sra. da Graça. Destaque ainda para a etapa que liga Beja a Elvas, a mais longa da prova. Os ciclistas têm pela frente 180 quilómetros em pleno Alentejo e, muito possivelmente, debaixo de um calor extremo.

A organização só divulga o número exato de participantes mais perto do início da corrida, mas é garantida a presença de dez equipas portuguesas e de algumas formações estrangeiras. Destaque para a UAE Team Emirates, liderada pelo português Rui Oliveira, campeão olímpico de Madison em Paris 2024. O ciclista português vai participar pela primeira na Volta a Portugal com um objetivo: «Ganhar uma etapa seria o cumprir de um sonho. Estive a ver o percurso e, obviamente, conheço praticamente todas as etapas do norte. Também conheço vários locais e chegadas das outras etapas e sei mais ou menos aquilo que posso esperar». O ciclista da UAE, que é uma das principais figuras da edição deste ano destacou ainda: «É uma corrida muito especial e foi uma das razões que me levou a ser ciclista. A Volta a Portugal tem um público incrível e acho que o ambiente é único. Poder participar numa fase da minha carreira em que estou bem, na equipa onde quero estar, e poder trazer a minha equipa comigo à Volta a Portugal, é muito especial».

A UAE Team Emirates, Euskaltel e Burgos estão num patamar acima das restantes, mas o facto de não trazerem um corredor que faça verdadeiramente a diferença pode equilibrar as forças e proporcionar uma luta intensa e imprevisível pela vitória nas diferentes classificações. Há vários ciclistas capazes de lutar pela vitória, caso de Artem Nych, vencedor das duas últimas edições, Henrique Avancini, Abner González, Enzo Leijnse, Liam Flanagan e Andrew Lydic.

O vencedor da Volta a Portugal recebe um prémio de 15.100 euros. A vitória numa etapa vale 2.880 euros e no prólogo 1.402 euros. O dinheiro conquistado durante a prova vai para um fundo da equipa que depois é repartido entre os corredores e staff técnico. A 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta tem transmissão em direto na RTP 1, na RTP Play e, pela primeira vez, na plataforma HBO Max.

PERCURSO

Prólogo (dia 5):

Lisboa - Lisboa, 6 km

(Contrarrelógio individual)

1.ª Etapa (dia 6)

Lourinhã - Sintra/Queluz, 153 km

(Média montanha)

2.ª Etapa (dia 7)

Sines - Albufeira, 177 km (Plana)

3.ª Etapa (dia 8):

Beja - Elvas, 180 km

(Média montanha)

4.ª Etapa (dia 9):

Figueiró dos Vinhos - Covilhã/Torre, 148 km (Montanha)

5.ª Etapa (dia 10):

Anadia - Águeda, 17 km

(Contrarrelógio individual)

6.ª Etapa (dia 12):

Santa Maria da Feira - Peso

da Régua, 129 km

(Média montanha)

7.ª Etapa (dia 13):

Vieira do Minho - Termas do Gerês, 147 km (Montanha)

8.ª Etapa (dia 14):

Melgaço - Fafe, 166 km

(Média montanha)

9.ª Etapa (dia 15):

Paredes - Mondim de Basto/

Senhora da Graça, 141 km

(Montanha)

10.ª Etapa (dia 16):

Maia - Porto, 124 km (Plana)