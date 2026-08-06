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Volta a Portugal. Francisco Campos vence ao sprint e Rui Oliveira é o novo líder

Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola) conquistou a primeira etapa da 87.ª Volta a Portugal, batendo a concorrência na ligação de 157,1 quilómetros entre a Lourinhã e Queluz. O português Rui Oliveira (UAE Emirates) terminou em quarto e assumiu a camisola amarela
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Volta a Portugal. Francisco Campos vence ao sprint e Rui Oliveira é o novo líder

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O ciclista Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola) venceu esta quinta-feira a primeira etapa da 87.ª edição da Volta a Portugal, em que Rui Oliveira (UAE Emirates), quarto na tirada, passou a ser o novo camisola amarela.

Campos foi o mais rápido ao cumprir os 157,1 quilómetros entre a Lourinhã e Queluz, em 03:39.08 horas, tendo superado ao sprint o espanhol Daniel Cavia (Burgos-Burpellet-BH) e o companheiro de equipa Miguel Salgueiro.

Rui Oliveira foi o quarto a cruzar a linha da meta, sucedendo como camisola amarela ao dinamarquês Julius Johansen, seu colega na UAE Emirates, que tinha vencido o prólogo na quarta-feira.

Na sexta-feira, o pelotão vai percorrer a segunda etapa, entre Sines e Albufeira, ao longo de 180,4 quilómetros, com três metas volantes e uma contagem de montanha de terceira categoria, em Odeceixe.

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