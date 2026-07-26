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Volta a França tem novo pentacampeão

Na 113.ª edição da Volta a França o português Nelson Oliveira tornou-se o ciclista com mais presenças em grandes Voltas sem desistências
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Volta a França tem novo pentacampeão

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O esloveno Tadej Pogacar igualou este diomingo o recorde de cinco vitórias na Volta a França, ao ganhar a 113.ª edição, na qual o português Nelson Oliveira se tornou no ciclista com mais presenças em grandes Voltas sem desistências.

Aos 27 anos, o ciclista da UAE Emirates igualou os franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault, o belga Eddy Merckx e o espanhol Miguel Induráin, impondo-se pela quinta vez na ‘Grande Boucle’ prova que venceu também em 2020, 2021, 2024 e 2025.

Após a 21.ª e última etapa da 113.ª edição, conquistada pelo neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), também o português Nelson Oliveira (Movistar) bateu um recorde, ao tornar-se no primeiro ciclista a cumprir 24 grandes Voltas consecutivas sem abandonos.

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