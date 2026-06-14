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Vitinha revela o significado da pulseira que todos os jogadores da Seleção usam no Mundial: "Recebemo-la com bastante carinho"

O acessório foi oferecido pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.
Redação
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Vitinha revela o significado da pulseira que todos os jogadores da Seleção usam no Mundial: "Recebemo-la com bastante carinho"
AFP

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O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, ofereceu um presente simbólico aos jogadores da Seleção Nacional antes destes partirem para o Mundial 2026: uma pulseira personalizada, com o nome de todos os jogadores, incluindo Diogo Jota.

Em conferência de imprensa, Vitinha começou por hesitar em desvendar o significado simbólico do acessório que todos os atletas tinham no pulso. "Não sei se é algo que querem deixar, não em segredo, mas no seio do grupo, então não vou dizer. Mas é algo que usamos todos”.

No entanto, acabou por revelar do que se tratava: “Quando reunimos com o primeiro-ministro [em São Bento], ele ofereceu-nos esta pulseira. Certificou-se de que a podíamos usar dentro de campo – tem todas as especificidades para o podermos fazer –, com o nome de todos os jogadores, mais o nome especial do Diogo Jota”, explicou Vitinha, acrescentando que o primeiro-ministro deixou ao critério dos jogadores onde a usar e de que forma. "Nós recebemo-la com bastante carinho e escolhemos usá-la todos", indica.

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O acessório não andava a passar despercebido, com várias publicações nas redes sociais a questionarem-se do que se tratava. Entretanto, uma das maiores páginas de futebol do mundo, a 433, fez uma publicação nas redes sociais com várias fotografias dos jogadores portugueses - onde se vê o acessório simbólico - com a descrição "26+1" em referência à convocatória que conta com a presença simbólica de Diogo Jota. "Todos os jogadores portugueses receberam uma pulseira com o nome do Diogo Jota e de todos os jogadores no Mundial", pode ainda ler-se

Recorde-se que Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram num acidente rodoviário em julho do ano passado. Desde então, uma onda de amor e solidariedade tem girado à volta dos dois, dentro e fora do mundo do futebol.

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