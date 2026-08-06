Vinícius Júnior apaga todas as fotografias do Instagram de repente

O internacional brasileiro eliminou a fotografia de perfil e arquivou todas as publicações da conta oficial de Instagram, deixando apenas os vídeos dos Reels. O gesto surge numa fase decisiva da sua carreira e está a alimentar especulações entre os adeptos.

A conta oficial de Vinícius Júnior no Instagram apareceu esta quarta-feira completamente diferente.

O avançado brasileiro arquivou todas as fotografias, retirou a imagem de perfil e deixou visíveis apenas os vídeos publicados nos Reels, uma decisão que rapidamente gerou reações entre os mais de 64 milhões de seguidores.

Entre as imagens removidas estavam fotografias da carreira, da vida pessoal e das férias com a namorada, a influenciadora Virginia Fonseca.

A alteração acontece numa altura em que decorrem negociações para a renovação do contrato com o Real Madrid. Segundo a imprensa desportiva espanhola, o clube apresentou uma proposta melhorada para prolongar o vínculo até 2031, cabendo agora ao jogador decidir se aceita.

Embora o momento tenha alimentado especulações nas redes sociais, não existe qualquer indicação de que a mudança no Instagram esteja relacionada com uma eventual saída do clube espanhol.