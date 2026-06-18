Vestiu uma camisola de Natal para apoiar o seu país… e acabou a tornar-se viral durante o Mundial 2026

A imagem chamou a atenção não só dos internautas, mas também dos jogadores, sobretudo do avançado mexicano Santiago Giménez.

O Mundial 2026 ainda agora começou, mas continua a trazer histórias de aquecer o coração.

A história de Santi tem corrido mundo, depois de o menino ter aparecido no exterior do Estádio Azteca, na Cidade do México, a apoiar o seu país no jogo frente à África do Sul, logo no dia em que arrancou a competição.

Para acompanhar as cores da seleção, o menino vestiu o mais parecido que tinha: uma camisola de inverno de Natal, mesmo com as temperaturas quentes que se têm feito sentir.

A imagem chamou a atenção não só dos internautas, mas também dos jogadores, sobretudo do avançado mexicano Santiago Giménez.

Após a Claro Sports, uma rede de televisão desportiva latino-americana de origem mexicana, ter identificado o menino, ele e a sua mãe foram convidados para um evento onde o avançado, através de uma mensagem de vídeo, ofereceu um equipamento completo oficial à criança. "Só queria enviar-te um grande abraço e espero que gostes do presente", pode ouvir-se na mensagem.

Na mesma visita, foi ainda convidado a assistir ao próximo jogo do México, frente à Coreia do Sul.

Depois da história ficar mundialmente conhecida, Santi foi convidado pela emissora televisiva, onde a mãe revelou que foi a criança que escolheu a camisola. "Eu queria simular a bandeira", afirma Santi.