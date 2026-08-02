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Venda de álcool nos estádios pode avançar. Pedro Proença considera teste na Supertaça um sucesso

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol considera que o projeto-piloto realizado na Supertaça demonstrou que a venda de bebidas de baixo teor alcoólico pode decorrer em segurança e espera que a experiência seja alargada a outros jogos.
Redação
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Venda de álcool nos estádios pode avançar. Pedro Proença considera teste na Supertaça um sucesso

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Supertaça vai ter venda de bebidas com baixo teor alcoólico em projeto-piloto

A experiência inédita de venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico durante a Supertaça Cândido de Oliveira poderá marcar o início de uma nova fase no futebol português. Depois do jogo entre FC Porto e Torreense, Pedro Proença considera que o projeto-piloto foi bem-sucedido e acredita que este deverá ser apenas o primeiro passo para uma alteração das regras em vigor há várias décadas.

"O balanço não podia ser mais positivo"

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol sublinhou a importância do teste realizado em Coimbra, enquadrando-o também na preparação de Portugal para o Mundial de 2030.

"A Supertaça Cândido de Oliveira representou um momento histórico para o futebol português e para toda a indústria. Pela primeira vez, tivemos um teste-piloto de venda de bebidas de baixo teor alcoólico dentro de um recinto desportivo. O balanço, tendo como vista o Mundial 2030, não podia ser mais positivo."

Pedro Proença defendeu ainda que esta era uma reivindicação antiga dos clubes portugueses, que pretendiam regras semelhantes às aplicadas noutros setores do entretenimento e em competições internacionais.

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Proença destaca ambiente vivido em Coimbra

O líder da FPF considerou que a experiência trouxe benefícios para além da vertente económica, destacando o comportamento dos adeptos durante a partida.

"Muito obrigado ao Governo, aos ministérios da Administração Interna, Saúde e Juventude e Desporto pela confiança demonstrada. Parabéns a todos os clubes, do futebol profissional e do não profissional, pela perseverança. Esta foi uma grande vitória do futebol português."

Proença acrescentou ainda que este foi "um enorme passo que foi dado" e manifestou o desejo de que represente o início "para a concretização de um objetivo comum".

Governo vai avaliar antes de decidir

A venda e o consumo de bebidas de baixo teor alcoólico foram autorizados excecionalmente pelo Governo para a Supertaça disputada no sábado, uma prática proibida nos recintos desportivos portugueses desde a década de 1980.

Segundo esclareceu o Executivo à Lusa, a autorização teve caráter experimental e os resultados da iniciativa serão agora avaliados antes de qualquer decisão sobre uma eventual repetição.

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O Governo sublinha que futuras autorizações dependerão da avaliação realizada pelas entidades envolvidas e da sua utilidade para a preparação do Mundial de 2030, garantindo que qualquer decisão terá sempre em conta a segurança dos espetáculos desportivos, a proteção dos consumidores e a saúde pública.

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