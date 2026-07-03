Uma memória que continua viva: um ano depois da tragédia, Diogo Jota continua a unir um país inteiro

Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram a 3 de julho de 2025 num trágico acidente de viação que chocou o mundo.

Na noite em que Portugal venceu a Croácia por 2-1 e garantiu a passagem aos oitavos de final do Mundial, houve quem visse mais do que um simples resultado. A Seleção Nacional entrou em campo com o equipamento alternativo — o mesmo que Diogo Jota vestiu pela última vez ao serviço de Portugal — e triunfou com um marcador que muitos adeptos associaram imediatamente ao antigo internacional português: 2-1, precisamente o número que usava na camisola da equipa das quinas. A noite tornou-se ainda mais marcante quando muitos recordaram que o último golo de Diogo Jota pela Seleção Nacional foi frente à Croácia, num jogo de preparação disputado a 8 de junho de 2024, também terminado com uma vitória portuguesa por 2-1.

Após a vitória, no final da partida desta quinta-feira, a equipa portuguesa prestou homenagem ao jogador, no centro do relvado. Cristiano Ronaldo vestiu a camisola 21 e apontou para o céu, de seguida, toda a comitiva tirou uma fotografia com a camisola em destaque.

"Seremos sempre 27+1", pode ler-se na legenda da fotografia.

Coincidência ou não, o simbolismo da noite rapidamente tomou conta das redes sociais. Para milhares de portugueses, a vitória acabou por transformar-se também numa sentida homenagem ao avançado, precisamente no dia em que se assinala um ano da sua morte e da do irmão, André Silva, no trágico acidente de viação ocorrido em Espanha.

Desde o primeiro jogo da Seleção Nacional no Mundial, Diogo Jota nunca deixou verdadeiramente de estar presente. Antes do apito inicial de cada encontro, os ecrãs exibem uma imagem a preto e branco do jogador, num momento de homenagem que se tem repetido ao longo da competição. O silêncio que acompanha essa projeção, seguido do aplauso dos adeptos, tornou-se um dos instantes mais marcantes da caminhada de Portugal no Campeonato do Mundo, lembrando que, embora já não esteja em campo, Diogo Jota continua a ocupar um lugar especial no coração dos portugueses e dos seus antigos companheiros de equipa.

Um ano da tragédia que abalou o futebol

Foi na madrugada de 3 de julho de 2025 que Diogo Jota e o irmão, André Silva, perderam a vida num acidente de viação na autoestrada A-52, na província espanhola de Zamora. Os dois seguiam de automóvel quando o veículo saiu da estrada e se incendiou. A notícia rapidamente percorreu o mundo e provocou uma onda de choque muito para lá das fronteiras portuguesas.

Diogo Jota tinha apenas 28 anos e vivia um dos melhores momentos da carreira. Dias antes da tragédia, tinha celebrado o casamento com Rute Cardoso, companheira de longa data e mãe dos seus três filhos. A perda inesperada deixou familiares, amigos, colegas de equipa e milhões de adeptos profundamente abalados.

Uma carreira construída com trabalho e talento

Natural de Gondomar, Diogo Jota deu os primeiros passos no Gondomar Sport Clube antes de se afirmar ao serviço do Paços de Ferreira. As exibições na I Liga despertaram o interesse do Atlético de Madrid, que o contratou em 2016.

Depois de passagens pelo FC Porto e pelo Wolverhampton, foi no Liverpool que encontrou o palco ideal para confirmar todo o seu potencial. Contratado em 2020, tornou-se uma peça importante da equipa inglesa, destacando-se pela capacidade de finalização, mobilidade e espírito coletivo.

Ao serviço dos "reds" conquistou a Premier League, a Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga Inglesa.

Um nome incontornável da Seleção Nacional

Pela Seleção Nacional, Diogo Jota estreou-se em 2019 e rapidamente conquistou um lugar entre as opções regulares.

As homenagens multiplicaram-se ao longo do último ano

Desde o momento em que foi conhecida a notícia da sua morte, Diogo Jota passou a ser recordado em diferentes pontos do mundo.

Em Gondomar, cidade onde cresceu, continuam a existir homenagens permanentes, enquanto em Liverpool os adeptos transformaram Anfield num autêntico memorial espontâneo.

Já este ano, o clube inglês inaugurou um memorial permanente denominado "Forever 20", uma referência ao número que o internacional português utilizava no clube. A estrutura integra vários objetos deixados pelos adeptos após a sua morte e simboliza a ligação que Diogo Jota criou com o clube e com a cidade.

Uma memória que continua viva

Ao longo deste Mundial, a Federação Portuguesa de Futebol tem mantido viva a memória do avançado através das homenagens realizadas antes de cada encontro. Recorde-se também da pulseira, entregue pelo primeiro-ministro Luís Montenegro aos jogadores da Seleção Nacional, que foi criada com as cores da bandeira portuguesa e com o nome dos jogadores convocados, mais o de Diogo Jota.

Companheiros como Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo continuam a recordar publicamente aquele que descrevem como um dos elementos mais queridos do balneário, destacando não apenas a qualidade dentro das quatro linhas, mas também a humildade, a boa disposição e o espírito de equipa que o caracterizavam.

Um ano depois da tragédia, Diogo Jota continua presente na memória coletiva dos portugueses. Não apenas pelos golos, pelos títulos ou pelo talento que demonstrou ao mais alto nível, mas pela marca humana que deixou em todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer e de o ver jogar.

Na noite da vitória contra a Croácia, muitos voltaram a olhar para o céu e a pensar que, de alguma forma, o número 21 continua a acompanhar a caminhada da Seleção Nacional.