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Um “verdadeiro avec”: João Neves aparece no treino do PSG ao volante de carrinha com matrícula portuguesa

O internacional português trocou os carros de luxo por uma carrinha de mercadorias, com matrícula portuguesa. As imagens da chegada ao centro de treinos do PSG rapidamente se espalharam pelas redes sociais.
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As imagens foram rapidamente partilhadas nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários positivos que elogiam a simplicidade e simpatia do jogador português.
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Há chegadas ao treino que passam despercebidas. A de João Neves ao centro de treinos do Paris Saint-Germain não foi uma delas.

O médio português foi filmado a entrar nas instalações do clube parisiense ao volante de uma carrinha comercial com matrícula portuguesa, uma escolha pouco habitual entre os jogadores de uma das equipas mais mediáticas da Europa. As imagens foram posteriormente partilhadas nas redes sociais e rapidamente começaram a circular entre os adeptos.

A viatura é identificada como uma Peugeot Partner, um modelo comercial bastante distante dos automóveis de alta gama que costumam marcar presença à porta dos centros de treino dos grandes clubes europeus.

Um "verdadeiro avec.", pode ler-se na descrição do vídeo publicado por um utilizador.

A escolha gerou comentários bem-humorados e elogios à simplicidade do jogador português. Nas redes sociais, vários internautas destacaram precisamente o contraste entre o estatuto de Neves no futebol europeu e a carrinha que conduzia naquele momento.

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Parou para cumprimentar os adeptos

Além da viatura, houve outro detalhe que chamou a atenção de quem aguardava pela chegada dos jogadores.

João Neves não se limitou a passar pelo grupo de adeptos. O português parou para cumprimentar fãs e assinar autógrafos, antes de prosseguir para o interior das instalações do PSG.

O momento acabou por reforçar a reação positiva às imagens, com alguns comentários a apresentarem a atitude do jogador como um exemplo de descontração e proximidade com os adeptos.

Temas

João Neves
PSG
Treino
Carrinha comercial
Matrícula portuguesa

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