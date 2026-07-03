Um ano depois, Liverpool volta a parar para recordar Diogo Jota: "Será para sempre o nosso 20"

As redes sociais do clube dedicaram-se totalmente a recordar Diogo Jota neste dia 3 de julho, com uma ideia só: "Será para sempre o nosso número 20".

O dia 3 de julho nunca mais foi igual para o país, mas a data estende-se aos lugares por onde Diogo Jota passou. O Liverpool, clube pelo qual jogava o jovem que morreu no ano passado aos 28 anos, ao lado do irmão, André Silva, assinalou a morte do futebolista com uma cerimónia junto ao novo memorial permanente “Forever 20”.

“Ele será sempre o nosso 20, o nosso rapaz de Portugal”, pode ler-se numa das publicações partilhadas pelo clube nas redes sociais, em referência ao cântico ainda hoje entoado pelos adeptos ao minuto 20 de cada jogo.

O clube inglês divulgou ainda um vídeo com imagens da carreira de Jota ao serviço do clube, juntamente com testemunhos de três adeptos, que recordam não só o seu talento dentro das quatro linhas, mas também as suas qualidades enquanto pessoa.

As redes sociais do clube dedicaram-se totalmente a recordar Diogo Jota neste dia 3 de julho, com uma ideia só: "Será para sempre o nosso número 20". Recorde-se que o clube retirou a camisola 20 do plantel do clube.

O memorial “Forever 20” já tinha sido anunciado pelo clube: é constituído por uma estátua, que pode ser vista junto ao estádio de Anfield, ond, desde julho de 2025, os adeptos depositam homenagens aos irmãos.

A obra, da autoria da artista Emma Rodgers, tem frases inscritas na pedra, além dos nomes dos dois futebolistas: "He will take us to victory, oh his name is Diogo", em referência à canção do clube da liga inglesa, além da sigls YNWA, que significa "You Will Never Walk Alone" (Tu nunca caminharás sozinho, em tradução literal), música agora também associada ao número 20.

"No centro vai estar um coração, em reconhecimento da icónica celebração de Diogo, sendo que visto de diferentes ângulos também revela os números 20 e 30, que adornavam a parte de trás das camisolas dos irmãos", explicava ainda o clube no passado mês de maio.

A data foi igualmente assinalada no final do jogo de Portugl frente a Croácia no Mundial 2026. O capitão, Cristiano Ronaldo, vestiu a camisola 21, que pertencia a Diogo Jota e pertence agora ao seu melhor amigo Rúben Neves, e apontou para o céu, dedicando-lhe a vitória por 2 golos a 1 e a passagem aos oitavos de final.