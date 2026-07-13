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Tragédia no motociclismo: dois pilotos morreram após colisão em prova na Chéquia

As vítimas são o austríaco Philipp Steinmayr, de 32 anos, e o romeno Adrian Rus, de 43.
Redação
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Tragédia no motociclismo: dois pilotos morreram após colisão em prova na Chéquia
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O mundo do motociclismo está de luto depois de um grave acidente ter provocado a morte de dois pilotos durante uma prova do Campeonato Internacional Alpe Adria, disputada no circuito de Brno, na Chéquia.

As vítimas são o austríaco Philipp Steinmayr, de 32 anos, e o romeno Adrian Rus, de 43, que não resistiram aos ferimentos sofridos na sequência de uma colisão ocorrida nos primeiros instantes da corrida da categoria Superstock 1000/Superbike. A confirmação foi feita pela FIM Europe, entidade que tutela a competição.

Acidente aconteceu poucos segundos após a partida

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas autoridades checas, o acidente ocorreu logo após o arranque da corrida.

As investigações apontam para que Philipp Steinmayr tenha sido obrigado a abrandar ou mesmo a imobilizar a moto devido a uma alegada avaria técnica. Poucos instantes depois, Adrian Rus, que seguia atrás, acabou por embater violentamente na moto do piloto austríaco, sem conseguir evitar o impacto.

Steinmayr sofreu ferimentos fatais e morreu ainda no circuito, apesar da rápida intervenção das equipas médicas. Adrian Rus foi transportado em estado crítico para um hospital da região, mas acabou também por não resistir aos ferimentos.

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Organização cancelou o resto da competição

Na sequência da tragédia, a organização do Campeonato Internacional Alpe Adria decidiu cancelar todas as restantes corridas previstas para o fim de semana.

Antes da suspensão definitiva da prova, pilotos, equipas, comissários e adeptos prestaram homenagem às vítimas com um minuto de silêncio no circuito de Brno.

Também o Campeonato do Mundo de Endurance da FIM manifestou pesar através das redes sociais.

Dois percursos marcados pela paixão pelas motos

Philipp Steinmayr era um nome conhecido nas provas de resistência. O austríaco iniciou a carreira aos 19 anos e alcançou o maior sucesso em 2022, ao conquistar as 24 Horas de Le Mans na categoria Superstock e o título da Taça do Mundo de Endurance da FIM na mesma categoria.

Já Adrian Rus, conhecido entre os adeptos como "Sinner", conciliava a competição com a criação de conteúdos digitais dedicados ao motociclismo, partilhando regularmente vídeos e experiências nas redes, onde reunia uma comunidade significativa de seguidores.

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