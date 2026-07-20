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Tragédia nas celebrações do Mundial 2026. Jovem de 13 anos morre após desabamento de fonte em Espanha

A festa pela conquista do Mundial 2026 transformou-se em luto em Ciudad Rodrigo. O colapso parcial de uma fonte onde dezenas de pessoas festejavam fez ainda dois feridos.
Redação
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As celebrações da conquista do Mundial 2026 pela seleção espanhola terminaram em tragédia na madrugada desta segunda-feira, em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca. Um rapaz de 13 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas na sequência do desabamento parcial de uma fonte onde várias dezenas de adeptos festejavam a vitória de Espanha sobre a Argentina.

O acidente ocorreu cerca das 00h33 locais, 23h33 em Portugal continental, na fonte do Árbol Gordo, um dos pontos escolhidos pelos adeptos para assinalar o segundo título mundial da seleção espanhola.

Estrutura cedeu durante os festejos

De acordo com o jornal espanhol El País, o menor encontrava-se no interior da fonte juntamente com outros jovens quando parte da estrutura cedeu devido à concentração de pessoas.

Vários agentes da Polícia Local tentaram retirar o rapaz dos escombros logo após o colapso, mas os ferimentos sofridos revelaram-se fatais. Outras duas pessoas ficaram feridas no incidente, embora não tenham sido divulgados pormenores sobre a gravidade das lesões.

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Câmara Municipal lamenta morte do menor

A Câmara Municipal de Ciudad Rodrigo manifestou pesar pela tragédia através de um comunicado divulgado nas redes sociais.

"Toda a cidade de Ciudad Rodrigo sente esta perda e acompanha a família e os amigos do menor na sua dor", escreveu a autarquia.

O município lamentou ainda que "o que deveria ter sido uma celebração pela vitória da seleção espanhola no Mundial de futebol transformou-se numa tragédia para toda a sociedade de Ciudad Rodrigo".

As circunstâncias do desabamento deverão agora ser investigadas pelas autoridades espanholas.

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