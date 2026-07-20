Tragédia nas celebrações do Mundial 2026. Jovem de 13 anos morre após desabamento de fonte em Espanha

A festa pela conquista do Mundial 2026 transformou-se em luto em Ciudad Rodrigo. O colapso parcial de uma fonte onde dezenas de pessoas festejavam fez ainda dois feridos.

As celebrações da conquista do Mundial 2026 pela seleção espanhola terminaram em tragédia na madrugada desta segunda-feira, em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca. Um rapaz de 13 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas na sequência do desabamento parcial de uma fonte onde várias dezenas de adeptos festejavam a vitória de Espanha sobre a Argentina.

O acidente ocorreu cerca das 00h33 locais, 23h33 em Portugal continental, na fonte do Árbol Gordo, um dos pontos escolhidos pelos adeptos para assinalar o segundo título mundial da seleção espanhola.

Estrutura cedeu durante os festejos

De acordo com o jornal espanhol El País, o menor encontrava-se no interior da fonte juntamente com outros jovens quando parte da estrutura cedeu devido à concentração de pessoas.

Vários agentes da Polícia Local tentaram retirar o rapaz dos escombros logo após o colapso, mas os ferimentos sofridos revelaram-se fatais. Outras duas pessoas ficaram feridas no incidente, embora não tenham sido divulgados pormenores sobre a gravidade das lesões.

Câmara Municipal lamenta morte do menor

A Câmara Municipal de Ciudad Rodrigo manifestou pesar pela tragédia através de um comunicado divulgado nas redes sociais.

"Toda a cidade de Ciudad Rodrigo sente esta perda e acompanha a família e os amigos do menor na sua dor", escreveu a autarquia.

O município lamentou ainda que "o que deveria ter sido uma celebração pela vitória da seleção espanhola no Mundial de futebol transformou-se numa tragédia para toda a sociedade de Ciudad Rodrigo".

As circunstâncias do desabamento deverão agora ser investigadas pelas autoridades espanholas.