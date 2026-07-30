Torreense vai jogar fase de liga da Liga Europa no estádio de Leiria

Relacionados
Jogos "em casa", mas longe de Torres Vedras: Torreense vai disputar a Liga Europa no Estádio Algarve
Torreense vence Taça de Portugal
O Torreense vai receber os jogos da fase de liga da Liga Europa de futebol no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, informou esta quinta-feira o emblema de Torres Vedras através dos canais de comunicação oficiais.
O desejo de disputar as partidas mais perto de Torres Vedras já havia sido manifestado pelo diretor desportivo dos 'azuis grená' [André Sabino] um dia depois da inédita conquista da Taça de Portugal, em que o Torreense bateu o Sporting por 2-1, após prolongamento, e que valeu a inédita qualificação para a segunda mais importante competição europeia de clubes.
Em entrevista ao Canal 11, em 25 de maio, o dirigente afirmou que o clube da II Liga portuguesa tinha licenciado o Estádio Algarve, em Faro, devido à lotação, mas que a intenção passava por "jogar o mais perto possível de Torres Vedras", o que veio hoje a confirmar-se.
Assim, a equipa de Luís Tralhão vai jogar a fase de liga da Liga Europa enquanto anfitriã no recinto leiriense, onde compete a União de Leiria, também do segundo escalão, e que fica a cerca de 100 quilómetros de distância de Torres Vedras.
De resto, o Torreense defrontará o campeão português FC Porto na Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para 01 de agosto, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Coimbra.