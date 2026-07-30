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Torreense vai jogar fase de liga da Liga Europa no estádio de Leiria

O clube de Torres Vedras confirmou que vai receber os jogos europeus no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. Após vencer a Taça de Portugal frente ao Sporting, o emblema da II Liga aproxima-se de casa, deixando a opção inicial de Faro
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O Torreense vai receber os jogos da fase de liga da Liga Europa de futebol no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, informou esta quinta-feira o emblema de Torres Vedras através dos canais de comunicação oficiais.

O desejo de disputar as partidas mais perto de Torres Vedras já havia sido manifestado pelo diretor desportivo dos 'azuis grená' [André Sabino] um dia depois da inédita conquista da Taça de Portugal, em que o Torreense bateu o Sporting por 2-1, após prolongamento, e que valeu a inédita qualificação para a segunda mais importante competição europeia de clubes.

Em entrevista ao Canal 11, em 25 de maio, o dirigente afirmou que o clube da II Liga portuguesa tinha licenciado o Estádio Algarve, em Faro, devido à lotação, mas que a intenção passava por "jogar o mais perto possível de Torres Vedras", o que veio hoje a confirmar-se.

Assim, a equipa de Luís Tralhão vai jogar a fase de liga da Liga Europa enquanto anfitriã no recinto leiriense, onde compete a União de Leiria, também do segundo escalão, e que fica a cerca de 100 quilómetros de distância de Torres Vedras.

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De resto, o Torreense defrontará o campeão português FC Porto na Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para 01 de agosto, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Coimbra.

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