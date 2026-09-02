Tomás Araújo renova com Benfica até 2031

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O defesa central internacional português e vice-capitão Tomás Araújo renovou contrato com o Benfica até junho de 2031, acrescentando dois anos ao anterior vínculo, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.
“O Benfica prolongou o contrato de Tomás Araújo. O defesa central, formado no clube, fica ligado às ‘águias’ até 2031”, lê-se numa nota divulgada no sítio oficial dos ‘encarnados’ na Internet.
Tomás Araújo, de 24 anos, integra a hierarquia de capitães do Benfica, no qual completou a formação e se estreou como sénior, contabilizando quatro golos e sete assistências em 113 jogos pela equipa principal desde 2021/22.