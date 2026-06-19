"Todos nós ouvimos o osso a partir". Médio canadiano sofre lesão grave em campo e fica afastado do Mundial 2026

Depois de alguns minutos a ser assistido em campo pelos médicos, o jogador foi retirado de maca, consciente, a acenar ao público enquanto este o aplaudia.

O que um atleta mais teme aconteceu ao médio canadiano Ismaël Koné no jogo de quinta-feira frente ao Qatar, em Vancouver.

Aos 51 minutos de jogo, Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo. No entanto, assim que olhou para a sua perna esquerda, o pânico foi evidente: o jogador tinha uma lesão visível e que tem chocado os adeptos do Mundial 2026.

Depois de alguns minutos a ser assistido em campo pelos médicos, o jogador foi retirado de maca, consciente, a acenar ao público enquanto este o aplaudia.

Devido à gravidade da lesão, o árbitro Cristián Garay corrigiu o cartão amarelo que tinha dado a Madibo para vermelho, protagonizando assim a segunda expulsão da partida, juntando-se ao jogador asiático Homam Ahmed.

No final do jogo, o selecionador canadiano Jesse Marsch lamentou a grave lesão do médio e revelou: "Aconteceu à nossa frente e todos nós ouvimos o osso a partir". O selecionador acrescentou que Koné já estava no hospitala ser preparado para cirurgia.

"O jogador do Qatar veio ao nosso balneário para se desculpar com o Ismael. Não penso que ele tinha tido a intenção de fazer uma entrada tão violenta ou causar qualquer lesão grave. Não o culpo", acrescentou Marsch. "Estamos todos um pouco abalados com esta experiência, em razão da natureza da lesão, mas também porque o Ismaël é um jogador fundamental para a nossa equipa. Será uma grande perda para nós", lamentou.

O Canadá segue na liderança do Grupo B, com quatro pontos após a vitória por seis golos a zero contra o Qatar.