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Todos contra o ‘extraterrestre’ Pogacar

Os melhores ciclistas do mundo começam amanhã a Volta a Espanha… que passa por quatro países! Tadej Pogacar quer fazer o grand slam das grandes voltas e João Almeida vai lutar pelo pódio. 
João Sena
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Todos contra o ‘extraterrestre’ Pogacar
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A Volta a Espanha é a terceira e última grande clássica do calendário internacional. Tem início no Mónaco e termina em Granada, dia 13 de setembro. Durante três semanas, os ciclistas vão disputar 21 etapas, num percurso de 3.275 quilómetros, que passa pelo Mónaco, França e Andorra. Estão presentes 23 formações do World Tour e 184 corredores. Entre eles, há apenas dois portugueses: João Almeida e Ivo Oliveira. 

Depois do quinto triunfo na Volta a França, Tadej Pogacar quer vencer a única grande volta que lhe falta no currículo. «Estou motivado para terminar a temporada em alta e esta prova é um dos meus grandes objetivos», disse o bicampeão do mundo, que prolongou o contrato com a UAE Emirates-XRG até 2032. Depois do segundo lugar conquistado o ano passado, João Almeida quer ganhar etapas e lutar pelos primeiros lugares. «O objetivo é vencer a Vuelta e penso que é possível. Terminar em terceiro ou no top cinco já não me dá satisfação», disse o ciclista da UAE Emirates XRG. Primoz Roglic (Red Bull Bora), Felix Gall (Decathlon), Richard Carapaz (EF Education) e Enric Mas (Movistar) são ciclistas com talento suficiente para lutar por um lugar no pódio. Já Ivo Oliveira (UAE Emirates-XRG) tem a missão de trabalhar para a equipa e apoiar os colegas melhor posicionados na classificação geral.

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