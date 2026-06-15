Tempestade obriga Seleção Nacional a mudar planos à última hora. Treino foi adiado para esta segunda-feira

Portugal prepara-se para iniciar a sua participação no Mundial 2026 já na próxima quarta-feira, frente à República Democrática do Congo.

A Seleção Nacional viu a sua preparação para a estreia no Mundial 2026 sofrer um contratempo inesperado depois de uma forte tempestade ter obrigado ao cancelamento do treino agendado para este domingo, em Palm Beach, nos Estados Unidos.

Além do treino, também a conferência de imprensa, que contaria com a presença de Matheus Nunes acabou por ser cancelada, a pouco menos de uma hora antes de começar. Jornalistas, membros da organização e restantes pessoas presentes no local foram encaminhados para zonas seguras após a aproximação da tempestade.

A chuva intensa, trovoada e risco de descargas elétricas, levaram as autoridades locais e a organização a ativarem protocolos de segurança.

Jogadores mantiveram preparação em espaço fechado

Perante a impossibilidade de utilizar o relvado, a comitiva portuguesa recorreu a um local seguro e realizou ativação física num pavilhão coberto, seguindo os planos de contingência previamente preparados para situações de emergência meteorológica.

Horários alterados para evitar nova tempestade

Face às previsões que apontam para novo agravamento do estado do tempo na região da Florida durante o final do dia, a FPF decidiu alterar a agenda da seleção.

A conferência de imprensa prevista para esta segunda-feira foi antecipada, tal como o treino, que passou para o período da manhã, numa tentativa de evitar novas interrupções provocadas pelas condições atmosféricas.

Estreia frente à República Democrática do Congo

Portugal prepara-se para iniciar a sua participação no Mundial 2026 já na próxima quarta-feira, frente à República Democrática do Congo, num encontro referente ao Grupo K.

Além dos congoleses, a equipa das quinas terá ainda pela frente o Uzbequistão e a Colômbia na fase de grupos, naquela que será a primeira edição da competição disputada com 48 seleções, que decorrerá até 19 de julho.