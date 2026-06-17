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Tempestade Arthur ameaça estreia de Portugal no Mundial 2026 nos EUA

A estreia de Portugal no Mundial 2026, frente à República Democrática do Congo, decorre sob forte preocupação meteorológica. Houston está sob alerta para tempestades e inundações, enquanto os EUA enfrentam simultaneamente risco elevado de tornados no Midwest e a formação da Tempestade Tropical Arthur no Golfo do México.
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A seleção portuguesa estreia-se esta quarta-feira no Campeonato do Mundo de 2026 sob a ameaça de fenómenos meteorológicos extremos que estão a afetar várias regiões dos EUA. A cidade de Houston, no Texas, onde Portugal defronta a República Democrática do Congo, encontra-se sob vigilância devido à ameaça de tempestades severas, chuva intensa e inundações repentinas.

As autoridades locais reforçaram os planos de emergência e admitem encerrar atividades do FIFA Fan Festival caso as condições meteorológicas se agravem. O NRG Center foi preparado para acolher adeptos antes e durante a partida, numa tentativa de minimizar riscos associados ao mau tempo.

Embora o encontro esteja marcado para o Houston Stadium, um recinto coberto, a realização do jogo poderá ser afetada pelos protocolos de segurança da FIFA. Sempre que forem detetados raios nas proximidades do estádio, a partida poderá ser interrompida, sendo retomada apenas 30 minutos após a última descarga elétrica registada.

A situação em Houston ocorre num contexto de condições meteorológicas excecionais em várias zonas dos EUAs. No Midwest, o centro-oeste norte-americano, os meteorologistas alertam para uma das mais perigosas vagas de tornados do ano.

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Os estados de Illinois, Indiana, Missouri e Ohio estão sob risco elevado de tempestades severas. As previsões apontam para a possibilidade de tornados fortes, granizo de grandes dimensões e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.

Apesar de nenhuma das cidades diretamente ameaçadas receber jogos do Mundial nos próximos dias, as condições atmosféricas poderão provocar perturbações significativas nos transportes e nas deslocações de adeptos e equipas.

Ao mesmo tempo, no Golfo do México, desenvolve-se a Tempestade Tropical Arthur, o primeiro sistema tropical da temporada atlântica de 2026. As autoridades acompanham com atenção a evolução do fenómeno, que ameaça provocar chuva intensa, cheias repentinas e até tornados isolados ao longo da costa norte do Golfo.

Embora os impactos mais severos estejam previstos para as áreas costeiras, a região metropolitana de Houston permanece sob risco de cheias, mantendo-se os avisos para possíveis agravamentos das condições meteorológicas ao longo do dia.

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Para já, não existe qualquer indicação oficial de adiamento da partida entre Portugal e República Democrática do Congo, agendada para as 18h00 (hora de Lisboa).

A meteorologia adversa não é uma novidade para a comitiva portuguesa neste Mundial. No passado domingo, o treino e a conferência de imprensa da seleção foram cancelados devido a uma tempestade que atingiu Palm Beach, obrigando a Federação Portuguesa de Futebol a alterar os planos de preparação.

Na segunda-feira, Matheus Nunes recordou que já viveu situações semelhantes nos Estados Unidos durante a participação do Manchester City no Mundial de Clubes e sublinhou a importância de a equipa estar preparada para eventuais interrupções.

"Temos de estar preparados. Pode acontecer num treino ou num jogo. Se tivermos de esperar 15 ou 30 minutos, temos de saber o que fazer e continuar focados", afirmou o internacional português.

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