Spurs vencem em Nova Iorque e reavivam finais da NBA

San Antonio Spurs triunfam em Nova Iorque frente aos Knicks, reavivando as finais da NBA com destaque para Victor Wembanyama e presença de figuras famosas no Madison Square Garden

O Madison Square Garden, em Nova Iorque, encheu na madrugada desta terça-feira para o terceiro jogo das finais da NBA entre os New York Knicks e San Antonio Spurs.

Para além das muitas estrelas presentes – entre as quais os atores Timothée Chalamet, Ben Stiller, Larry David e Tina Fey, o realizador Spike Lee ou o músico Jay-Z - Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, marcou presença.

O espetáculo ao intervalo ficou a cargo de Cardi B.

No que diz respeito ao jogo, os Spurs venceram, mas são os Knicks quem segue em vantagem na série (2-1). Depois de roubarem a vantagem caseira, vencendo os dois primeiros jogos das finais da NBA, os New York Knicks receberam os San Antonio Spurs para o terceiro jogo. Com Victor Wembanyama em destaque, a equipa do Texas conseguiu vencer (115-111), reacendendo as finais.

Após uma grande entrada no jogo, os Spurs mostraram que queriam dar uma resposta e já venciam 33-22 ao final do primeiro quarto. Porém, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, a equipa da casa conseguiu uma run positiva e foi para o intervalo a vencer por 64-57.

Uma segunda parte superior da equipa do Texas permitiu o primeiro triunfo aos forasteiros, que vencerem por quatro pontos (115-111).