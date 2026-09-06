Sporting vence Nacional por 2-0 e volta a isolar-se no segundo lugar

Luis Suárez, aos 32 minutos, de penálti, e Flávio Gonçalves, aos 49 marcaram os golos da equipa da casa.

O Sporting venceu hoje em casa o Nacional por 2-0, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e voltou a isolar-se no segundo lugar da prova, a dois pontos do líder FC Porto.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde o Nacional se apresentou sob o comando do interino Bruno Abreu, depois de ter dispensado João Gião na terça-feira, Luis Suárez, aos 32 minutos, de penálti, e Flávio Gonçalves, aos 49 marcaram os golos da equipa da casa.

Os ‘leões', que na quarta-feira recebem os turcos do Galatasaray na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, seguem na segunda posição com 13 pontos, mais três do que o Benfica, terceiro e com menos um jogo disputado, enquanto o Nacional é 10.º classificado, com quatro.



