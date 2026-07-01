Sporting apresenta novo símbolo oficial para celebrar os 120 anos do clube

Além do novo símbolo, para comemorar os 120 anos do clube, o SCP lança também uma camisola comemorativa, limitada a 1906 unidades.

O clube verde e branco prometeu e hoje a espera termina. O Sporting Clube de Portugal apresentou esta quarta-feira o novo símbolo que vai representar o clube a partir da época 2026/27, na data em que celebram 120 anos desde a sua fundação.

O clube é conhecido por já ter tido várias mudanças de visual ao longo dos anos (ver fotogaleria), com esta a recuperar elementos visuais antigos.

No vídeo de divulgação, lançado no canal de Youtube do Sporting Clube de Portugal, é exatamente essa a ideia que pretendem transmitir: recuperar momentos do passado como base para o futuro.

"A nova identidade integra cinco símbolos em perfeita simbiose", de acordo com o site oficial:

Escudo: "Inspirado na versão de 1945, uma das mais acarinhadas pelos Sportinguistas, recupera uma silhueta icónica".

Coroa : "O acrónimo SCP forma a Coroa sobre o Escudo. Sinónimo da Instituição, que preserva o nosso Legado de geração em geração".

Leão: "Recolhe elementos de todos os Leões dos anteriores emblemas do Clube. Simboliza o Sportinguista em contínua evolução".

Listas: "As Listas verdes e brancas trazem à linguagem a continuidade, num caminho de perpetuidade em que nada nos é dado, tudo é conquistado".

Porta 10 A: "Elemento sagrado do universo Leonino, que representa o rito de passagem numa jornada de transformação, assume um papel de relevo como padrão identitário do Clube".

Não foi apenas o símbolo a mudar: o clube alterou ainda a fonte das letras que retratam o "SCP", batizando-a como "Sporting Sans".

Além do novo símbolo, para comemorar os 120 anos do clube, o SCP lança também uma camisola comemorativa, limitada a 1906 unidades (ano de fundação). A camisola é exclusiva para sócios com as quotas regularizadas. Se é o seu caso, pode comprá-la no site da Loja Verde, a partir das 19h06 desta quarta-feira.