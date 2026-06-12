Sporting apresenta novo símbolo a 1 de julho

Depois de 25 anos com o atual emblema, o clube prepara uma nova identidade visual. O Leão continuará a ser o elemento central de uma imagem que será revelada primeiro aos Sócios. Veja também as imagens da evolução dos símbolos do Sporting ao longo da história.

O Sporting vai apresentar a sua nova identidade de marca no dia 1 de julho, numa mudança que acontece 25 anos depois da última reformulação do símbolo do clube.

O Leão, imagem histórica associada aos verdes e brancos desde a fundação, continuará a fazer parte da identidade leonina, numa evolução que o clube garante estar assente na preservação dos valores que marcaram os 120 anos de história.

A nova imagem será revelada em primeira mão aos Sócios, antes da apresentação pública, num momento integrado nas comemorações do aniversário do Sporting.

Uma nova identidade para uma nova fase

Num comunicado divulgado pelo Sporting Clube de Portugal, o clube explica que a mudança faz parte do plano estratégico "Future is Coming 24-34".

A reformulação pretende assinalar os 120 anos de existência do Sporting e criar um sistema de identidade visual que una a herança histórica do clube à projeção dos próximos anos.

"O Sporting nasceu um dia, sob o signo do Leão", refere o comunicado, numa alusão ao símbolo que acompanha o clube desde 1906.

O Sporting destaca que a nova identidade representa uma "Evolução a partir da Essência" e que o objetivo é valorizar aquilo que considera permanecer inalterado ao longo das gerações.

"A nova identidade homenageia algo que nunca mudou: o nosso Código", pode ler-se na comunicação oficial.

Sócios conhecem primeiro a nova imagem

A apresentação da nova identidade será feita exclusivamente aos associados numa primeira fase.

Segundo o clube, a revelação decorrerá em Assembleia Geral e estará em conformidade com os estatutos, antes da divulgação para o público em geral.

"Cumprindo mais um passo do Plano Estratégico Future is Coming 24-34, assinalamos este momento histórico com a apresentação aos Sócios de uma nova identidade de Marca", explica o Sporting.

25 anos depois da última mudança

O atual símbolo do Sporting foi apresentado em 2001, numa reformulação da imagem institucional do clube.

Agora, um quarto de século depois, os leões preparam uma nova etapa visual, mantendo a ligação aos elementos que fazem parte da história da instituição.

"São 43830 dias de valores transmitidos de geração em geração, agora reunidos num sistema de identidade que nasce do legado para criar o futuro", refere o clube.

A apresentação de 1 de julho será, assim, o momento em que os Sócios conhecerão a imagem que acompanhará o Sporting nos próximos anos.