Slavko Vinčić vai arbitrar a final do Mundial, mas ficou conhecido por detenção numa festa com drogas e prostitutas

O árbitro esloveno Slavko Vinčić foi escolhido pela FIFA para dirigir o Espanha-Argentina. No passado viu o seu nome envolvido, em 2020, numa operação policial na Bósnia. Acabou por ser ouvido como testemunha e nunca foi acusado de qualquer crime.

A nomeação de Slavko Vinčić para arbitrar a final do Mundial de 2026, entre Espanha e Argentina, marcada para domingo, trouxe novamente para a atualidade um dos episódios mais polémicos da carreira do árbitro esloveno.

Em maio de 2020, Vinčić foi detido durante uma operação policial realizada numa propriedade na cidade bósnia de Bijeljina, onde decorria uma festa na qual as autoridades encontraram drogas, armas e alegadas prostitutas.

A operação terminou com a detenção de 35 pessoas, entre elas 26 homens e nove mulheres. Entre os detidos encontrava-se também a empresária Tijana Maksimović, apontada pelas autoridades como responsável por uma rede de prostituição. Durante a rusga foram apreendidos quatro pacotes de cocaína, 10 pistolas, três coletes de proteção e mais de 10 mil euros em dinheiro, em diferentes moedas.

Apesar de ter sido levado pelas autoridades para prestar declarações, Slavko Vinčić nunca foi constituído arguido nem acusado de qualquer crime, acabando por ser libertado após ser ouvido como testemunha.

"Foi o maior erro da minha vida"

Na altura, o árbitro explicou ao jornal esloveno Večer que estava na Bósnia Herzegovina por motivos profissionais e que aceitou um convite para almoçar sem conhecer o contexto do encontro.

"Encontrei-me nesta propriedade por acaso. Tenho a minha própria empresa e estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios", afirmou.

"Aceitei um convite para almoçar, o que se revelou o meu maior erro. Lamento-o. Estava sentado a uma mesa com a minha comitiva quando, de repente, a polícia apareceu e aconteceu o que aconteceu."

O árbitro garantiu ainda não ter qualquer ligação às restantes pessoas detidas.

"Não tenho nada a ver com o grupo que foi detido, nem os meus parceiros de negócios. Sim, levaram-nos à polícia, interrogaram-nos como testemunhas e, quando se descobriu que nem sequer os conhecíamos, pudemos ir embora."

Também a Associação de Árbitros de Futebol da Eslovénia saiu em sua defesa. O presidente, Vlado Šajn, descreveu o caso como "uma teia de circunstâncias infelizes", sublinhando que Vinčić "encontrou-se no lugar errado à hora errada" e que nunca foi suspeito no processo.

Da polémica às maiores finais do futebol

Apesar da controvérsia, a carreira internacional de Slavko Vinčić continuou a crescer. Em 2024, foi o árbitro escolhido para dirigir a final da Liga dos Campeões entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid.

Na última temporada arbitrou também encontros de grande relevo nas competições europeias, incluindo o Real Madrid-Benfica e o último jogo de José Mourinho ao serviço do Fenerbahçe, frente ao Benfica, no play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Quanto às seleções finalistas do Mundial, Vinčić dirigiu apenas um encontro da Argentina, na inesperada derrota frente à Arábia Saudita, no Mundial de 2022.

Já Espanha tem boas recordações do árbitro esloveno. Em cinco jogos sob a sua arbitragem, a seleção espanhola continua invicta, com vitórias sobre Itália e França, entre outras, um dado que alimenta a curiosidade em torno da escolha da FIFA para a final de domingo.