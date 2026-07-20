Sismógrafos registaram "terramoto" de alegria na festa pelo título mundial de Espanha

A conquista do segundo Mundial de futebol por Espanha provocou uma onda de celebrações tão intensa que as vibrações geradas pelos festejos foram registadas por sismógrafos em várias regiões do país. O momento mais intenso ocorreu após o apito final da vitória frente à Argentina, segundo o Conselho Superior de Investigações Científicas espanhol

A conquista do segundo Campeonato do Mundo de futebol por Espanha provocou uma verdadeira explosão de alegria em todo o país, ao ponto de as celebrações terem gerado vibrações do solo detetadas por sismógrafos em várias cidades e localidades espanholas.

O fenómeno foi divulgado esta segunda-feira pelo Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), que explicou que os equipamentos registaram sinais associados às celebrações durante três momentos distintos da final do Mundial2026, disputada no domingo entre Espanha e Argentina, em Nova Jérsia, nos EUA.

Os dados recolhidos pelo Instituto Geográfico Nacional (IGN) e pelo Instituto Geológico e Cartográfico da Catalunha (ICGC) mostram vibrações relacionadas com o golo marcado por Ferran Torres aos 106 minutos, já no prolongamento, com um segundo golo espanhol posteriormente anulado e, sobretudo, com o apito final.

Foi precisamente o momento em que o árbitro terminou a partida que provocou as vibrações mais intensas registadas pelos sismógrafos.

Golo de Ferran Torres desencadeou explosão de alegria

O golo de Ferran Torres, que acabou por decidir a final do Mundial, desencadeou uma onda de festejos em todo o território espanhol.

Milhares de adeptos saíram para as ruas e concentraram-se em praças e locais públicos para celebrar a conquista, com os saltos, gritos e manifestações coletivas de entusiasmo a produzirem vibrações suficientemente fortes para serem captadas pelos equipamentos científicos.

O CSIC classificou o fenómeno como um caso de "sismicidade induzida por atividade humana", uma ocorrência que, embora não tenha origem em processos geológicos naturais, pode ser identificada através de instrumentos utilizados para monitorizar a atividade sísmica.

Portugal também já tinha provocado registos semelhantes

A seleção espanhola já tinha protagonizado um episódio semelhante durante o Mundial2026.

Segundo o CSIC, os sismógrafos registaram vibrações em Algeciras, no sul de Espanha, durante o jogo frente a Portugal, depois do golo de Mikel Merino que eliminou a seleção portuguesa da competição.

O fenómeno não é, contudo, inédito. Em 2024, quando Espanha conquistou o Campeonato da Europa, os sismógrafos de Madrid e Barcelona também registaram vibrações associadas às celebrações após os golos de Nico Williams e Mikel Oyarzabal na final frente à Inglaterra.

Espanha volta a conquistar o Mundial 16 anos depois

A seleção espanhola conquistou no domingo o seu segundo título mundial, 16 anos depois da primeira vitória, alcançada em 2010, na África do Sul, frente aos Países Baixos.

A final de 2026 foi acompanhada por dezenas de milhares de adeptos em todo o país, que se concentraram em praças e ruas de cidades e localidades espanholas para assistir ao encontro e, depois, celebrar a conquista.

A dimensão dos festejos acabou assim por ficar registada não apenas nas imagens das multidões nas ruas, mas também nos instrumentos científicos que monitorizam os movimentos do solo em Espanha.