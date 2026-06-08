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Simone Biles revela que esteve perto da morte: "Foi a experiência mais assustadora da minha vida"

O texto é acompanhado de uma imagem do pulso da ginasta com pulseiras hospitalares.
Redação
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Simone Biles revela que esteve perto da morte: "Foi a experiência mais assustadora da minha vida"

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A ginasta norte-americana Simone Biles revelou ter vivido "uma das experiências mais assustadoras da sua vida". Numa publicação partilhada no Instagram em formato story com os seus quase 12 milhões de seguidores, a ginasta de 29 anos admitiu que esteve perto da morte.

"Não costumo partilhar coisas deste género porque valorizo a privacidade nos dias de hoje. Mas quase morrer não estava nos meus planos no início desta semana. Esta foi uma das, se não mesmo, a experiência mais assustadora da minha vida. Especialmente porque o Jonathan [o marido, jogador de futebol americano] estava em Indy para os treinos", começou por explicar, não revelando muitos detalhes. O texto é acompanhado de uma imagem do pulso da ginasta com pulseiras hospitalares.

Simone Biles prometeu explicar tudo aos seus seguidores nos próximos tempos, mas por enquanto tem estado a descansar. "Explicarei tudo mais cedo ou mais tarde, mas quero agradecer especialmente ao meu círculo mais próximo, que entrou em contacto comigo, quis saber como estava, visitou-me e/ou enviou flores", referiu.

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Biles publicou ainda algumas fotografias de flores, que lhe terão sido enviadas durante o "período assustador" e outras com os seus dois cães.

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