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Selecionador francês abandona temporariamente o Mundial para estar presente no funeral da mãe

O jogo de sexta-feira é decisivo para o Grupo I do Mundial 2026, pois vai decidir o primeiro e segundo lugares de apuramento.
Redação
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Selecionador francês abandona temporariamente o Mundial para estar presente no funeral da mãe
AFP

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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O jogo de França contra a Noruega na próxima sexta-feira, dia 26 de junho, vai acontecer sem uma figura de relevo no banco da equipa técnica. O selecionador francês, Didier Deschamps, não vai estar presente em Foxborough, nos Estados Unidos, uma vez que terá de regressar a França para estar presente no funeral da sua mãe, Ginette Deschamps.

O francês recebeu a notícia da morte esta terça-feira de manhã.

A informação foi divulgada pela Federação France de Futebol (FFF) que nota ainda que o selecionador não vai comandar a equipa no treino de preparação, ficando ao cargo do treinador-adjunto, Guy Stéphan, ao qual "Didier Deschamps confiou essa responsabilidade".

“Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao selecionador e à sua família e asseguramos-lhes o apoio de todos e de todas na Federação”, pode ler-se.

O jogo de sexta-feira é decisivo para o Grupo I do Mundial 2026, pois vai decidir o primeiro e segundo lugares de apuramento. No entanto, não é decisivo para as seleções, que já estão apuradas para os oitavos de final.

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