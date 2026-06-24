Selecionador francês abandona temporariamente o Mundial para estar presente no funeral da mãe

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O jogo de França contra a Noruega na próxima sexta-feira, dia 26 de junho, vai acontecer sem uma figura de relevo no banco da equipa técnica. O selecionador francês, Didier Deschamps, não vai estar presente em Foxborough, nos Estados Unidos, uma vez que terá de regressar a França para estar presente no funeral da sua mãe, Ginette Deschamps.
O francês recebeu a notícia da morte esta terça-feira de manhã.
A informação foi divulgada pela Federação France de Futebol (FFF) que nota ainda que o selecionador não vai comandar a equipa no treino de preparação, ficando ao cargo do treinador-adjunto, Guy Stéphan, ao qual "Didier Deschamps confiou essa responsabilidade".
“Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao selecionador e à sua família e asseguramos-lhes o apoio de todos e de todas na Federação”, pode ler-se.
O jogo de sexta-feira é decisivo para o Grupo I do Mundial 2026, pois vai decidir o primeiro e segundo lugares de apuramento. No entanto, não é decisivo para as seleções, que já estão apuradas para os oitavos de final.