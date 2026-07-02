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Selecionador da RD Congo descobre que o pai morreu no fim da conferência de imprensa após o jogo com a Inglaterra

A reação do selecionador sugere que terá sido informado da morte do pai no mesmo momento em que todos os presentes na sala.
Redação
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Selecionador da RD Congo descobre que o pai morreu no fim da conferência de imprensa após o jogo com a Inglaterra
AFP

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O jogo da República Democrática do Congo frente à Inglaterra já tinha proporcionado um bom momento ao Mundial 2026, com uma partida renhida, que acabou por culminar na vitória inglesa por 2 golos a 1.

No entanto, foi um momento fora das quatro linhas que está a chocar as redes sociais.

O selecionador da RD Congo foi informado do falecimento do seu pai no final da conferência de imprensa, ao mesmo tempo que todos os que estavam naquela sala.

"Não há mais perguntas? Obrigado. Anunciamos que o selecionador perdeu o pai. Sinceras condolências", pode ouvir-se o porta-voz de comunicação da delegação. Sébastien Desabre pareceu extremamente surpreendido com a notícia e as condolências do assessor, mas acabou apenas por agradecer e abandonar a sala.

Não ficou totalmente claro se o técnico foi efetivamente apanhado de surpresa com a notícia naquele momento, mas o vídeo está a correr as redes sociais.

Embora perto de conquistar uma vitória história frente à Inglaterra e conquistar um lugar nos oitavos de final do Mundial, a RD Congo acabou por ser eliminada com dois golos no final da aprtida de Harry Kane.

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