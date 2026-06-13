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Seleção já chegou ao Mundial 2026 - e há um pormenor de homenagem a Diogo Jota que está a emocionar os adeptos

Foi uma fotografia de Matheus Nunes que revelou que Diogo Jota estará presente em toda a competição.
Redação
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Seleção já chegou ao Mundial 2026 - e há um pormenor de homenagem a Diogo Jota que está a emocionar os adeptos
AFP

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As imagens da chegada da seleção nacional a Palm Beach, nos Estados Unidos, para o Mundial 2026 já foram divulgadas - e há um pormenor que não está a deixar ninguém indiferente.

Matheus Nunes, defesa central da equipa, foi o destaque depois de ter chegado com o livro "Diogo Jota - Nunca Mais É Muito Tempo" na mão, uma obra da autoria de José Manuel Delgado, ao lado de Vitinha. A obra reconstrói o percurso do avançado, que morreu no dia 2 de julho do ano passado num acidente rodoviário ao lado do irmão. Mais do que a dimensão desportiva, o livro aborda testemunhos exclusivos da viúva (Rute Cardoso), dos pais e de amigos próximos, quebrando o silêncio sobre a trágica perda.

A comitiva aterrou em Miami às 18h50 locais (23h50 em Lisboa), onde foi recebida por vários adeptos nos EUA, num mar de cachecóis e apoio à equipa das "quinas".

Recorde-se que Diogo Jota tem sido uma presença simbólica constante na equipa, estando mesmo presente na convocatória de Roberto Martínez, que conta com "27+ 1" jogadores.

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Portugal estreia-se na competição no dia 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, num jogo marcado para as 12h00 locais (18h00 em Lisboa). No dia 23 de junho, defronta o Uzbequistão, à mesma hora que o primeiro jogo. Já no dia 27 de junho, Portugal joga contra a Colômbia, num jogo marcado para as 19h30 locais (00h30 de 28 de junho em Lisboa).

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