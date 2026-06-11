Seleção fecha preparação para o Mundial com vitória sobre a Nigéria

É já esta sexta-feira que a equipa das "quinas" ruma a Palm Beach, em Miami, no estado da Flórida, para começar o estágio antes do primeiro jogo.

A Seleção Nacional venceu o último jogo de preparação antes de rumar ao Mundial de futebol por 2 golos a 1 frente à Nigéria.

Pedro Neto e Francisco Conceição fizeram os dois golos portugueses, aos 23 minutos e aos 75, respetivamente, no jogo que reuniu milhares de pessoas no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

É já esta sexta-feira que a equipa das "quinas" ruma a Palm Beach, em Miami, no estado da Flórida, para começar o estágio antes do primeiro jogo, no dia 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, marcado para as 12h00 locais (18h00 em Lisboa).

O maior Mundial de sempre, com 48 seleções a disputar o troféu, arranca já esta quinta-feira, 11 de junho, com um jogo do México frente à África do Sul.