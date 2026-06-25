Segurança não reconhece filho de Neymar e impede reencontro após jogo

Davi Lucca, filho mais velho de Neymar Jr., protagonizou um momento insólito que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, após a vitória do Brasil sobre a Escócia, na terceira e última jornada do grupo C do Mundial 2026.

O jovem de 14 anos foi temporariamente impedido por seguranças de entrar no relvado quando apontava para o pai no final do jogo.

Pouco depois, os profissionais que não o reconheceram de imediato, permitiram a passagem do jovem e o reencontro com Neymar aconteceu sem qualquer problema. O jogador brasileiro recebeu o filho com um abraço, num momento de carinho que acabou por chamar a atenção dos adeptos.

Davi Lucca, nascido em 2011, é o filho mais velho e mantém uma relação próxima com o internacional brasileiro, acompanhando frequentemente momentos importantes da sua carreira. O jogador é ainda pai de Mavie, fruto da relação com Bruna Biancardi, e de Helena e Mel, nascidas em 2024 e 2025.