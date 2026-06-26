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Saiba quais os cenários de Portugal na última jornada da fase de grupos do Mundial

Portugal entra em campo frente à Colômbia com o apuramento para os 16 avos de final do Mundial 2026 praticamente garantido. A vitória é o único resultado que assegura o primeiro lugar do Grupo K e um sorteio teoricamente mais favorável.
Redação
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Mestre Bessa: "Só espero que (Seguro) não faça o mesmo que o professor Marcelo"

Portugal disputa este sábado um dos jogos mais importantes da fase de grupos do Mundial 2026. Frente à Colômbia, a seleção nacional procura uma vitória que lhe permita terminar no primeiro lugar do Grupo K e garantir um cruzamento potencialmente mais acessível nos 16 avos de final.

Depois do empate diante da República Democrática do Congo (1-1), na estreia, e da goleada por 5-0 frente ao Uzbequistão, a equipa orientada por Roberto Martínez soma quatro pontos e ocupa o segundo lugar do grupo, a dois da Colômbia, que venceu os dois encontros disputados e já assegurou a qualificação.

Apesar de o apuramento português estar praticamente garantido, graças ao novo formato da competição — que apura os dois primeiros classificados de cada grupo e os oito melhores terceiros —, a luta pelo primeiro lugar continua em aberto.

Vitória garante primeiro lugar

Apenas um triunfo frente à Colômbia permitirá a Portugal terminar na liderança do Grupo K.

Nesse cenário, a seleção portuguesa disputará os 16 avos de final no dia 3 de julho, em Kansas City, frente a um dos melhores terceiros classificados dos grupos D, E, I, J ou L.

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Caso o encontro termine empatado, Portugal manterá o segundo lugar e terá pela frente, a 2 de julho, em Toronto, o segundo classificado do Grupo L. Os possíveis adversários são Inglaterra, Croácia ou Gana, seleção orientada pelo treinador português Carlos Queiroz. O Panamá já está matematicamente afastado dessa luta.

Terceiro lugar é cenário pouco provável

Portugal ainda pode terminar no terceiro posto, embora essa hipótese seja remota.

Para tal acontecer, a equipa de Roberto Martínez teria de perder frente à Colômbia e, em simultâneo, a República Democrática do Congo teria de vencer o Uzbequistão por uma margem suficiente para ultrapassar Portugal na diferença de golos.

Se esse cenário se confirmar, a seleção nacional defrontará o vencedor do Grupo L, num encontro marcado para 1 de julho, em Atlanta.

Jogo em Miami

O encontro entre Portugal e Colômbia realiza-se em Miami este sábado, às 19h30 locais (00h30 de domingo em Lisboa), e será dirigido pelo árbitro australiano Alireza Faghani.

Este é o primeiro Campeonato do Mundo disputado por 48 seleções, num formato alargado organizado em conjunto pelos Estados Unidos, México e Canadá. A competição termina a 19 de julho.

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