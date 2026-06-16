Ruben Amorim é o novo treinador do AC Milan e assina até 2029

Ruben Amorim regressa ao ativo e foi oficializado como novo treinador do AC Milan. O técnico português, que deixou o Manchester United em janeiro, assinou um contrato de três épocas com os rossoneri e assume o comando de um dos clubes mais históricos do futebol europeu

Ruben Amorim é o novo treinador do AC Milan. O clube italiano oficializou esta terça-feira a contratação do técnico português, de 41 anos, que regressa ao ativo após ter deixado o Manchester United em janeiro deste ano.

O treinador assinou um contrato válido até 2029 e sucede a Massimiliano Allegri no comando dos rossoneri, depois de uma temporada aquém das expectativas. O histórico emblema de Milão terminou o campeonato italiano no quinto lugar, falhou a qualificação para a Liga dos Campeões e encerrou a época sem conquistar qualquer troféu.

Nas primeiras declarações como treinador do AC Milan, Ruben Amorim assumiu a importância do desafio e revelou que orientar o clube era uma ambição antiga.

"Há ambições que nos acompanham ao longo de toda a carreira, e treinar o AC Milan sempre foi uma das minhas. Sei exatamente o que este clube significa: história, prestígio e uma extraordinária base de adeptos em todo o mundo", afirmou.

"É um desafio que abraço com orgulho e entusiasmo, plenamente consciente do que estas cores representam. Mal posso esperar para começar e para viver, todos os dias, a paixão que move o AC Milan", acrescentou.

A escolha de Ruben Amorim surge numa fase de renovação do projeto desportivo do clube italiano. Um dos proprietários do Milan, Gerry Cardinale, explicou que o treinador português era seguido há vários anos, sobretudo pelo trabalho desenvolvido no Sporting.

"Há anos que acompanhamos o Ruben e o seu percurso no Sporting é extremamente impressionante e reflete o estilo de jogo que procuramos. É um dos treinadores mais preparados e inovadores da nova geração europeia", destacou.

O dirigente elogiou ainda a identidade futebolística do técnico português, assente na posse de bola, pressão alta e transições rápidas, considerando que a sua filosofia está alinhada com a visão estratégica do clube.

Esta será a segunda experiência internacional de Ruben Amorim como treinador. Depois de iniciar a carreira no Casa Pia e de passar pelo Sporting de Braga, onde conquistou uma Taça da Liga, o técnico alcançou os maiores sucessos ao serviço do Sporting.

Em Alvalade conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça, tornando-se uma das figuras mais marcantes da história recente do clube.

A passagem pelo Manchester United revelou-se mais curta do que o esperado, terminando em janeiro de 2026. Desde então, o treinador português foi associado a vários clubes europeus, incluindo equipas da Premier League e o Benfica, antes de aceitar o desafio de liderar o AC Milan.

No clube italiano, Amorim terá como um dos principais objetivos recolocar os rossoneri na luta pelos títulos nacionais e garantir o regresso à Liga dos Campeões, numa equipa que continua a contar, para já, com o internacional português Rafael Leão.