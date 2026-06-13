Roubo insólito marca arranque do Mundial: seleção inglesa fica sem equipamentos

A seleção de Thomas Tuchel deverá treinar pela primeira vez no Swope Soccer Village este sábado às 17h00 locais e vai estrear-se na competição na quarta-feira, frente à Croácia.

O Mundial 2026 ainda mal começou e os insólitos já estão a acontecer. A seleção inglesa foi vítima de um roubo dos seus equipamentos de treino antes de chegarem ao centro de treinos em Kansas City.

De acordo com o revelado pela BBC, a Associação de Futebol inglesa já está a investigar o caso, além das autoridades do Kansas.

Além dos equipamentos, foram roubadas bolas e chuteiras dos veículos que transferiam o material da equipa para o centro de treinos, onde a equipa chega este sábado para a competição. A BBC fala em "arrombamento" dos veículos.

A emissora britânica dá ainda conta de duas detenções no âmbito do furto.

A seleção de Thomas Tuchel deverá treinar pela primeira vez no Swope Soccer Village este sábado às 17h00 locais e vai estrear-se na competição na quarta-feira, frente à Croácia.