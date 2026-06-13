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Roubo insólito marca arranque do Mundial: seleção inglesa fica sem equipamentos

A seleção de Thomas Tuchel deverá treinar pela primeira vez no Swope Soccer Village este sábado às 17h00 locais e vai estrear-se na competição na quarta-feira, frente à Croácia.
Redação
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Roubo insólito marca arranque do Mundial: seleção inglesa fica sem equipamentos
AFP

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De acordo com o revelado pela BBC, a Associação de Futebol inglesa já está a investigar o caso, além das autoridades do Kansas.

Além dos equipamentos, foram roubadas bolas e chuteiras dos veículos que transferiam o material da equipa para o centro de treinos, onde a equipa chega este sábado para a competição. A BBC fala em "arrombamento" dos veículos.

A emissora britânica dá ainda conta de duas detenções no âmbito do furto.

A seleção de Thomas Tuchel deverá treinar pela primeira vez no Swope Soccer Village este sábado às 17h00 locais e vai estrear-se na competição na quarta-feira, frente à Croácia.

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