Rosa é o novo preto no Mundial 2026: porque é que quase todos os jogadores têm chuteiras da mesma cor?

A escolha das cores (ou da cor) por parte das marcas mais conhecidas do mundo está a chamar a atenção. Mas tudo tem um motivo.

Há uma tendência no Mundial 2026 de futebol que está a deixar os internautas curiosos. As chuteiras dos vários jogadores da competição mostram uma cor vibrante, de destaque e... muito cor de rosa.

As grandes marcas como Nike, Adidas, Puma, New Balance e Skechers lançaram novas edições para a competição de futebol e a escolha das cores (ou da cor) está a chamar a atenção. Mas tudo tem um motivo.

"As pessoas dizem que é coincidências, mas já aconteceu várias vezes", começa por explicar Ben Warren, fundador da BW Boots UK, especializada em chuteiras de futebol raras e clássicas, em declarações ao The Atletic. "Marcas diferentes estão a lançar botas em mais ou menos as mesmas cores. Vimos chuteiras muito parecidas nos últimos anos, mas nesta Copa do Mundo é tudo praticamente da mesma cor", nota ainda.

Por sua vez, Odinga Nimako, da Nike, explicou que a procura dos jogadores por cores mais ousadas levou a marca mais conhecida de calçado desportivo a apostar no cor de rosa. "O que temos ouvido consistentemente do atleta e do consumidor, especialmente em momentos importantes, é que cores vibrantes dão-lhes confiança, então esse foi realmente o nosso ponto de partida", revelou, mas acrescentou: "Você precisa de ser muito bom para usar essas cores também. Ao mesmo tempo, também houve um nível de aceitação com o rosa que não é tão de nicho para as pessoas, mas funciona para um público amplo".

O argumento estende-se a outras marcas, como a New Balance, que vê o cor de rosa como uma exploração da "energia, visibilidade e confiança em campo". "As nossas equipas de design combinam a contribuição dos atletas com tendências globais de design, inovação em materiais e artesanato para criar combinações de cores que se destacam, mas ainda assim entregam qualidade de elite", afirmou Rob Sheldon, chefe de produto da New Balance.

O destaque do rosa com o verde do relvado levou a que esta fosse a escolhida para as chuteiras das maiores estrelas da competição.

Há ainda um outro motivo: nenhum equipamento no Mundial é predominantemente rosa, o que faz com que as chuteiras se destaquem no jogador.

Mas há quem contrarie a tendência...

Comecemos pelos árbitros: a FIFA já confirmou que exige que os árbitros de jogo usem só e apenas chuteiras pretas tradicionais, produzidas pela Adidas, patrocinadora do órgão que tutela o futebol.

Entre os jogadores, destacam-se Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que entram em campo com chuteiras brilhantes.

No caso do argentino, o seu calçado, fabricado pela Adidas, combina com o equipamento da seleção (azul e branco), com detalhes dourados brilhantes.

Já no caso de Cristiano Ronaldo, a Nike fabricou umas chuteiras especiais para esta competição, totalmente douradas. "O facto de o Ronaldo estar a jogar a sua sexta Copa do Mundo, queríamos celebrar o legado que ele deixou e a forma como ele continua a acrescentar algo ao futebol", explicou Nimalo, sublinhando que "não há cor melhor do que o dourado para isso".

Também Christian Pulisic, jogador norte-americano, utiliza umas chuteiras que fogem ao cor de rosa e fazem lembrar a bandeira do seu país.

O cor de rosa pode estar a dominar o Mundial 2026, mas dificilmente será uma tendência duradoura. No futebol, cada nova época traz quase sempre uma nova cor de eleição, impulsionada pelos lançamentos das principais marcas desportivas.