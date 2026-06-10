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Ronaldo: O Capitão América

Mais seleções, mais jogos e, acima de tudo, mais estrelas marcam encontro no Mundial 2026, que começa na próxima quinta-feira. Cristiano Ronaldo é a bandeira de Portugal e quer deixar a sua marca no maior torneio da história.
João Sena
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Ronaldo: O Capitão América

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O Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, que se realiza entre 11 de junho e 19 de julho, tem tudo para ser histórico. É o primeiro Mundial que se realiza em três países e tem três mascotes diferentes. É também o primeiro com 48 seleções (+16), divididas em 12 grupos de quatro equipas cada, sendo que passam à fase seguinte os dois primeiros de cada grupo e os oito terceiros melhores classificados. A fase de grupos é para cumprir calendário, dificilmente alguma seleção de topo fica pelo caminho. Depois, começa o Mundial ‘a sério’. A fase a eliminar é mais complexa e difícil e esperam-se jogos emocionantes e algumas surpresas. Entre as 48 seleções, há quatro estreantes: Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia e Curaçau.

Este novo formato significa mais jogos (+40), mais diversidade tática e mais oportunidades para os jogadores se mostrarem ao mundo. Contudo, pode ter implicações diretas no rendimento das equipas e dos jogadores. Ao contrário de torneios anteriores, onde as seleções estavam mais concentradas, este ano vão ter de fazer longas viagens, jogar em diferentes fusos horários e com condições climatéricas adversas, sobretudo no interior dos Estados Unidos e no México, onde vão encontrar temperaturas superiores a 30 graus. A condição física vai ser determinante e, para ser campeão do mundo, não basta ter talento, é necessário ser consistente ao longo do torneio. Os amantes de futebol vão poder assistir a 104 jogos ao longo de cinco semanas. Devido aos diferentes fusos horários no continente norte-americano, há jogos a começar entre as 17h00 e as 05h00 (hora portuguesa).

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São vários os pretendentes a erguer o troféu mais cobiçado do desporto, começando pela Espanha, atual campeã europeia e número dois do ranking FIFA, e pela França, que lidera esse mesmo ranking e vai à procura da terceira coroa mundial. Espanha quer ser a quarta seleção a vencer consecutivamente o Europeu e o Mundial FIFA. Para isso, conta com a magia de Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri e Dani Olmo, entre outros, num plantel avaliado, pelo Transfermarkt, em 1,2 mil milhões de euros. Tem um onze de grande nível e é das equipas mais entusiasmantes de ver jogar na atualidade, mas o banco de suplentes tem menos qualidade e isso pode ser determinante no maior torneio de sempre.

O selecionador francês convocou nove avançados, o que leva a pensar que Didier Deschamps vai apresentar um futebol ofensivo e espetacular no seu último Mundial. Com jogadores como Ousmane Dembele, recente vencedor do prémio The Best FIFA, Kylian Mbappé, Michael Olise, Desire Doué, Rayan Cherki e Marcus Thuram fica tudo mais fácil. Nenhuma outra seleção apresenta um poder de fogo tão intenso como a França e é também o plantel mais caro do Mundial, com um valor de mercado de 1,5 mil milhões de euros.

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Depois, temos as seleções sul-americanas, com a Argentina, a defender o título mundial, e o Brasil, o único país a participar nas 23 edições do Campeonato do Mundo, a procurar o hexacampeonato. Nos últimos cinco anos, a Argentina ganhou tudo o que havia para ganhar: duas Copa América, em 2021 e 2024, e o Mundial, em 2022, pelo que tem de ser considerada favorita. O caminho para o sucesso faz-se com muita ambição e jogadores como Lionel Messi, Julian Álvarez, Lautaro Martínez e Enzo Fernandez. O capitão de seleção ‘albiceleste’ foi o primeiro jogador na história dos mundiais a marcar golos na fase de grupos, nos oitavos de final, nos quartos de final, nas meias finais e na final de um torneio e prepara-se para fazer estragos naquele que será o seu último ‘tango’ mundial.

O melhor jogador do Qatar 2022 não coloca a Argentina entre os favoritos: «É preciso ter em conta que há outras equipas que estão em melhor forma». E apontou nomes: «A França tem jogadores de alto nível e está muito forte, a Espanha e o Brasil, apesar de não estarem no seu melhor momento, são sempre candidatas, e Portugal tem uma seleção muito competitiva», disse Lionel Messi. A estrela argentina continua a ter grande impacto nos EUA e, poucas semanas antes do início do Mundial, foi inaugurada uma rua com o seu nome: A Leo Messi Way fica na cidade de Berkeley, no estado de Nova Jérsia.

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A mais valia do Brasil chama-se Carlo Ancelotti. O experiente treinador é o homem certo para lidar com o vedetismo de Vinicius Jr, Neymar, Raphinha, Marquinhos e do jovem Estevão. A ‘canarinha’ tem jogadores talentosos e se criar uma identidade tática e jogar como equipa pode recuperar o título Mundial passados 24 anos, mas é preciso que os astros se alinhem numa vontade comum.

Equipa de campeões

O selecionador nacional, Roberto Martínez, admitiu que Portugal é candidato a vencer o Mundial. É a única seleção com quatro campeões europeus (Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos), tem o melhor marcador da história do futebol, Cristiano Ronaldo, e um dos melhores jogadores da Premier League, Bruno Fernandes. A equipa das ‘quinas’ ocupa a 5.ª posição no ranking FIFA e está avaliada em mil milhões de euros. Se o processo for bem executado pode lutar pelo título mundial. Caso Portugal vença o grupo K, pode defrontar, nos 16 avos de final, o Gana, treinado por Carlos Queiroz, antes de medir forças com a Argentina, nos quartos de final, num duelo que ficaria para história entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Se ficar em segundo lugar no grupo, pode apanhar a Espanha nos oitavos de final. Cristiano Ronaldo é o único jogador a marcar em cinco Mundiais consecutivos e está apenas a um golo do Miroslav Klose, o melhor marcador em fases finais, com 16 golos. Dito de outra forma, esperam-se mais recordes de CR7 neste Mundial.

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A Inglaterra e a Alemanha estão igualmente entre os favoritos. A seleção dos ‘três leões’ conta com Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka e Marcus Rashford. É com grande rigor tático e poder ofensivo que pretende colocar um ponto final na espera de 60 anos.

Depois de ter perdido alguns jogadores emblemáticos, a Alemanha atravessa uma fase de renovação com a chegada dos jovens Florian Wirtz e Lennart Karl, a que se juntam nomes consagrados como Leroy Sané, Joshua Kimmich e Antonio Rudiger. Depois do fracasso nos dois últimos mundiais, os novos talentos trazem uma lufada de ar fresco e grande otimismo à seleção alemã.

Como sempre acontece antes de cada grande competição, a Opta, empresa especializada em estatísticas, publicou os resultados obtidos pelo seu supercomputador. Depois de milhares de simulações, a Espanha surge como grande favorita, com 15,6%, seguida pela França, com 12,9%. As hipóteses de Portugal vencer são de 7%.

Recuando na história, Brasil, Alemanha, Itália e Argentina venceram 73% dos torneios, conquistando 16 dos 22 títulos. O Brasil é a seleção com mais títulos (5), seguido pela Alemanha e Itália (4) e Argentina (3).

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A final vai ter, pela primeira vez, um espetáculo musical ao intervalo, tipo Super Bowl, com atuações de Shakira, que vai interpretar o tema oficial do Mundial 2026 Dai Dai Madonna e do grupo sul-coreano de K-pop BTS.

A Sport TV vai transmitir as 104 partidas, mas não é a única a dar jogos do Mundial. RTP, TVI e SIC vão transmitir 20 jogos em sinal aberto, incluindo os da seleção nacional.

Existe também a possibilidade de ver o Mundial pelo LiveModeTV no YouTube.

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