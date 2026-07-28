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Roberto Mancini regressa ao comando da seleção de Itália

Técnico volta a assumir a ‘Squadra Azzurra’ depois de uma escolha marcada por polémicas e mudanças de rumo na Federação Italiana de Futebol. Claudio Ranieri será o novo diretor técnico
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Roberto Mancini regressa ao comando da seleção de Itália

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Roberto Mancini é o novo selecionador de Itália. O regresso do treinador de 61 anos foi anunciado esta terça-feira pelo presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, que assume a responsabilidade pela escolha após um processo marcado por sucessivos contratempos.

Em conferência de imprensa, Malagò explicou que a decisão surgiu depois de ter falhado a contratação de Andrea Pirlo, cuja candidatura foi abandonada devido à polémica relacionada com o seu papel como embaixador de uma casa de apostas russa.

"O tempo apertava e eu considerei que a pessoa que devia converter-se no treinador da seleção italiana era Roberto Mancini, por uma série de motivos, dos quais assumo a responsabilidade", afirmou o presidente da FIGC.

Processo conturbado terminou com o regresso de Mancini

Segundo Giovanni Malagò, a candidatura de Andrea Pirlo acabou por ser retirada por uma questão de oportunidade.

"O retrocesso do candidato Pirlo obrigou-me a não apoiá-lo. Simplesmente por uma questão de oportunidade. Assumo a responsabilidade de ter interrompido o processo da sua escolha", declarou.

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A escolha do novo selecionador foi marcada por várias mudanças de rumo. A imprensa italiana chegou a avançar que Carlo Ancelotti e Pep Guardiola estiveram entre os nomes equacionados para o cargo.

O impasse motivou críticas do ministro do Desporto italiano, Claudio Abodi, e culminou com a saída de Paolo Maldini e Leonardo da direção técnica da seleção, poucas semanas depois de terem assumido funções.

Malagò explicou que a separação aconteceu de forma consensual, acrescentando que Claudio Ranieri será agora o novo diretor técnico da seleção italiana, substituindo Paolo Maldini.

Campeão europeu regressa à ‘Squadra Azzurra’

Roberto Mancini orientou a seleção italiana entre 2018 e 2023, período em que conquistou o Campeonato da Europa de 2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19.

O antigo treinador do Inter de Milão e do Manchester City assumiu inicialmente o comando da equipa após a Itália falhar a qualificação para o Mundial de 2018.

Apesar da conquista do Europeu, não conseguiu qualificar a seleção para o Mundial de 2022, depois da derrota frente à Macedónia do Norte no play-off de acesso à fase final.

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Mancini deixou o cargo em 2023, após o terceiro lugar na Liga das Nações, para assumir a seleção da Arábia Saudita.

Na última temporada treinou o Al-Sadd, do Qatar, antes de aceitar regressar ao comando da ‘Squadra Azzurra’.

Itália procura regressar ao Mundial

O treinador sucede agora a Gennaro Gattuso, que não conseguiu recolocar a seleção italiana na fase final de um Campeonato do Mundo.

Quatro vezes campeã mundial, a Itália falhou as edições de 2018 e 2022 e procura agora garantir a qualificação para o próximo Mundial, confiando novamente em Roberto Mancini para liderar esse objetivo.

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