Rival abandona corrida para salvar piloto de Ferrari em chamas: “Devo-te a minha vida”

Ollie Millroy sofreu várias fraturas e lesões, mas sobreviveu ao acidente que poderia ter tido consequências muito mais graves.

Um momento onde a competição parou por momentos e a rivalidade ficou de parte está a emocionar os fãs de automobilismo.

O Ferrari do piloto britânico Ollie Millroy ficou em chamas após uma colisão no China GT, um campeonato de automobilismo de velocidade realizado na China, em Xangai - quem o salvou foi o rival holandês Loek Hartog.

As imagens agora divulgadas mostram o piloto da Phantom Global a abandonar a prova para ajudar o britânico a sair do carro em chamas.

Ollie Millroy agradeceu ao piloto holandês numa publicação nas redes sociais. “Ainda estou vivo esta noite, inteiramente graças a um homem. Loek Hartog parou imediatamente, sem que houvesse comissários de pista ou equipas de bombeiros à vista, e arriscou a própria vida para me tirar do carro”, começou por escrever.

O britânico afirma não se recordar dos 30 segundos que antecederam o acidente, mas “vai recordar o seu incrível ato de coragem para o resto da vida”. “Um dia vou contar esta história aos nossos três filhos e, aos olhos deles, o Loek também será o maior super-herói de sempre”, afirma ainda.

Millroy revela ainda que do acidente resultaram mazelas: o britânico partiu cinco costelas, a clavícula, uma mão e um dedo, além de lesões nos pulmões. No entanto, sublinha: “podia ter sido muito pior”.

“Obrigado Loek, devo-te a minha vida”, termina. Por sua vez, Hartog garante ter-se tratado de instinto. “Não houve realmente qualquer decisão a tomar quando vi um carro a transformar-se numa enorme bola de fogo à minha frente”, explicou à agência Reuters. “Pensei que o piloto não ia conseguir sair sozinho (...) Não houve um momento sequer de dúvida. Foi assustador”, recorda.

A AAI Motorsport, a equipa do piloto envolvido no acidente, criticou fortemente a ação da organização perante o acidente e garantiu não participar em mais nenhum evento do China GT.