Reparou no símbolo que Ronaldo tinha na camisola? Há apenas mais seis jogadores no Mundial com este distintivo

Para homenagear os estreantes, a FIFA ofereceu também um "Patch de Estreia", que assinala a primeira vez de um jogador num Campeonato do Mundo.

Depois da estreia de Portugal no Mundial 2026 frente à República Democrática do Congo e de um empate pouco esperado pelos adeptos nacionais, houve várias questões a serem colocadas: uma delas relacionada com um distintivo na camisola de Ronaldo que parecia só ele ter em campo.

E confirma-se: era exclusivo (não dele), mas de todos os jogadores que participaram em, pelo menos, cinco Campeonatos do Mundo.

A insígnia possível de ver na manga direita do capitão, imediatamente abaixo do logotipo oficial da competição, é o chamado "Patch Legacy" (Patch Legado, em tradução livre), criado para homenagear estes jogadores, com a silhueta do símbolo personalizada para cada jogador.

A Footy Headlines explica que, de acordo com as diretrizes da FIFA, esta edição do Mundial, a maior de sempre, conta com vários distintivos especiais. Com o "Patch Legado" estão Lionel Messi (Argentina), Luka Modric (Croácia), Manuel Neuer (Alemanha), Yuto Nagatomo (Japão), Guillermo Ochoa (México) e Fernando Muslera (Uruguai).

Para homenagear os estreantes, a FIFA ofereceu também um "Patch de Estreia", que assinala a primeira vez de um jogador num Campeonato do Mundo.