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Real Madrid: José Mourinho assina por três anos e diz que regresso "é mais bonito"

José Mourinho oficializou o seu regresso ao Real Madrid por três temporadas, descrevendo o momento como "voltar a casa" e emocionalmente mais forte do que a sua chegada em 2010. O treinador português, de 63 anos, assume o cargo após uma passagem pelo Benfica e vai treinar Bernardo Silva
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Real Madrid: José Mourinho assina por três anos e diz que regresso "é mais bonito"

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O treinador português José Mourinho considerou, depois de oficializar esta terça-feira por três épocas o seu regresso ao Real Madrid, que “emocionalmente é mais bonito” este momento do que quando chegou aos ‘merengues’ em 2010.

“O Real Madrid, do ponto de vista profissional, é o topo da carreira de um treinador e, seguramente, também para um jogador”, afirmou o técnico português em declarações à Real Madrid TV, após o ato oficial da assinatura.

Mourinho, que já tinha sido anunciado há dois meses e já trabalha desde então no clube, entra no Real Madrid pela segunda vez na carreira, depois de uma passagem entre 2010 e 2013.

“Tem um lado, obviamente, emocional, afetivo, é como voltar a casa. Emocionalmente, é mais bonito do que da primeira vez, porque nessa ocasião era o sentimento de chegar ao topo da carreira de treinador e, agora, tem este lado mais emocional”, referiu.

Numa cerimónia privada de assinatura de contrato, com a presença do presidente do clube, Florentino Pérez, José Mourinho foi presenteado também com um relógio e uma camisola com o seu nome inscrito.

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“Agora que estou de volta com esta responsabilidade, podem imaginar o que significa para mim trabalhar para o Real Madrid e este é um princípio que todos em Valdebebas seguem, que todos nós sentimos”, acrescentou.

O treinador, de 63 anos, chega ao Real Madrid após uma época quase incompleta no Benfica, que assumiu em setembro de 2025, já depois de ser despedido do Fenerbahçe. Pelas ‘águias’, não conquistou qualquer troféu.

O Benfica, que venceu a Supertaça ainda sob o comando do antecessor, Bruno Lage, foi eliminado da Taça da Liga e da Taça de Portugal, e no campeonato, mesmo sem qualquer derrota, terminou em terceiro, falhando a presença na Liga dos Campeões desta temporada.

Nos ‘merengues’, Mourinho vai trabalhar com o internacional português Bernardo Silva, reforço do Real Madrid que terminou contrato com o Manchester City e rumou à capital espanhola.

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