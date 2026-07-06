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"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se um momento viral.
Redação
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"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro
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“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Cristiano Ronaldo protagonizou um dos momentos mais tensos da conferência de imprensa, que antecede o encontro entre Portugal e Espanha, a contar para os oitavos de final do Mundial 2026.

O capitão da Seleção Nacional interrompeu a habitual sequência de perguntas para lançar um desafio direto ao jornalista brasileiro Marcelo Bechler, afirmando, em tom irónico, que este não gostava dele.

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e nos meios de comunicação internacionais, tornando-se um momento viral.

“Quero ver se faz uma pergunta boa”

Quando chegou o momento de escolher o próximo jornalista a intervir, Cristiano Ronaldo apontou para Marcelo Bechler, correspondente da TNT Sports Brasil, e lançou-lhe um desafio.

"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”, afirmou o internacional português, perante um auditório repleto de jornalistas. Marcelo Bechler respondeu prontamente que admirava o jogador e colocou-lhe uma questão sobre as dificuldades de disputar um Campeonato do Mundo aos 41 anos.

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“A parte mais difícil é falar com vocês”

Na resposta, Ronaldo manteve o tom descontraído, mas voltou a dirigir-se ao jornalista brasileiro.

A parte mais difícil é falar com vocês... Com alguns de vocês. Os que não gostam principalmente, tu és um deles que eu sei.", respondeu, antes de desenvolver a resposta sobre a longevidade da sua carreira.

O avançado explicou que o maior desafio não passa apenas pela idade, mas sobretudo pela necessidade de adaptar o corpo e a forma de jogar às exigências do futebol de alto rendimento.

É preciso saber adaptar-nos às nuances da idade. Já não sou o mesmo jogador que era, mas continuo a marcar golos”, afirmou.

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