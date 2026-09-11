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Quatro portugueses nomeados para a Bola de Ouro

Cerimónia de entrega realiza-se no final de outubro.
Redação
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Quatro portugueses nomeados para a Bola de Ouro

“Salvem-me”: mulher de 64 anos é encontrada viva após 10 dias soterrada nos escombros no Nepal. Família já a tinha dado como morta

Vitinha, João Neves, Nuno Mendes (PSG) e Bruno Fernandes (Manchester United) estão entre os 30 jogadores nomeados pela revista France Football para a Bola de Ouro, que distingue os melhores da época anterior.

Lionel Messi (Inter Miami) ganhou este troféu oito vezes e volta a estar entre os candidatos, já Cristiano Ronaldo (Al Nassr) ficou de fora.

Ousmane Dembélé (PSG) e Aitana Bonmati (Barcelona) receberam a Bola de Ouro em 2025.

A cerimónia de entrega deste prestigiado troféu realiza-se a 26 de outubro, em Londres.

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