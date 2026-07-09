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PSP detém 10 pessoas por suspeitas de violência antes do dérbi de futsal. Operação visa membros da claque "No Name Boys"

As acusações estão relacionadas com o dérbi disputado em fevereiro, onde foram detidos 124 adeptos do Benfica e Sporting após confrontos violentos nas proximidades do Estádio José Alvalade.
Redação
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PSP detém 10 pessoas por suspeitas de violência antes do dérbi de futsal. Operação visa membros da claque "No Name Boys"

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Dez pessoas foram detidas na manhã desta quinta-feira no âmbito de uma operação de buscas na Área Metropolitana de Lisboa que visou membros da claque No Name Boys. As suspeitas estão relacionadas com agressões antes do jogo de futsal entre o Sporting e o Benfica, em fevereiro. 

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública indica uma “operação policial de grande envergadura, que visa a investigação da eventual prática de crimes relacionados com a violência no desporto”.

Neste sentido, a PSP cumpriu 11 mandados de busca domiciliária. Foi apreendida “diversa prova material que será carreada para o inquérito”, acrescentam ainda as autoridades. 

Recorde-se que as acusações estão relacionadas com o dérbi disputado em fevereiro, onde foram detidos 124 adeptos do Benfica e Sporting após confrontos violentos nas proximidades do Estádio José Alvalade. Foram libertados com Termo de Identidade e Residência.

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