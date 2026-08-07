sexta-feira, 07 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

PSP descarta responsabilidade sobre a abertura de uma 'fan zone' no Estádio da Luz

A PSP esclareceu que a criação da 'fan zone' exterior para o jogo com o Académico de Viseu é responsabilidade exclusiva do Benfica. A polícia focará a sua ação na ordem pública e no cumprimento da sanção que obriga os encarnados a jogar à porta fechada na estreia da Liga
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
PSP descarta responsabilidade sobre a abertura de uma 'fan zone' no Estádio da Luz

Apanhados pelo telemóvel: Vídeo mostra turistas a fazerem o que não deviam no carro em plena autoestrada

Relacionados

Benfica cria 'fan zone' com ecrãs gigantes para apoiar a equipa no jogo à porta fechada

O Benfica vai instalar uma 'fan zone' junto ao Estádio da Luz para que os adeptos possam assistir ao jogo frente ao Académico de Viseu, apesar do encontro da primeira jornada da I Liga decorrer à porta fechada devido a um castigo disciplinar
Benfica cria 'fan zone' com ecrãs gigantes para apoiar a equipa no jogo à porta fechada

A PSP disse esta sexta-feira que a abertura da 'fan zone’ do Estádio da Luz "é da inteira responsabilidade" do Benfica, cabendo à polícia apenas a manutenção da ordem pública e a segurança do jogo da I Liga de futebol.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública adiantou que assegurará o policiamento do encontro de domingo entre o Benfica e o Académico de Viseu, garantindo o cumprimento da sanção de realização do espetáculo à porta fechada.

Contudo, a força policial vincou que o evento no exterior do recinto “é da inteira responsabilidade e organizado pelo promotor”.

"À PSP caberá a manutenção da ordem pública e a segurança do espetáculo e dos agentes desportivos. Para o efeito, a 3.ª Divisão Policial tem promovido a articulação com a direção de segurança do Benfica, de forma a garantir o cumprimento dos normativos legais e o normal decorrer do evento, apelando ainda ao civismo de adeptos e intervenientes", refere o comunicado.

A posição da PSP surge após o Benfica ter anunciado, na terça-feira, a abertura da ‘fan zone’ no exterior do Estádio da Luz, com a colocação de ecrãs gigantes e abertura da restauração, para permitir aos adeptos acompanhar a estreia da equipa na I Liga 2026/27 mais de perto, face à interdição das bancadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os 'encarnados' salientaram ainda que a operação foi preparada em articulação com as forças de segurança, de forma a garantir “todas as condições” aos adeptos, que poderão acompanhar a chegada da equipa ao estádio, junto à estátua de Eusébio.

Na quarta-feira, questionada pela Lusa, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) afirmou não alcançar em que medida a concentração no exterior poderá “contornar a decisão judicial”, uma vez que a realização do jogo à porta fechada cumpre-se independentemente de eventuais ajuntamentos nas imediações.

A APCVD esclareceu que a sanção remonta a uma decisão de 2024, já transitada em julgado após confirmação pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

A condenação, que inclui coima global de cerca de 150 mil euros e a interdição do recinto, derivou do incumprimento de deveres legais de segurança por parte do clube em cinco jogos — designadamente a não adoção de medidas exigíveis e o não acatamento de solicitações das forças de segurança — e não diretamente do uso de pirotecnia pelos adeptos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O encontro entre o Benfica e o Académico de Viseu, relativo à primeira jornada da I Liga, realiza-se no domingo, às 20:30, no Estádio da Luz.

Temas

PSP
Benfica
I Liga
Futebol
Fan Zone

Leia também

Detenções no desporto disparam 136% mas infrações descem

As detenções efetuadas pela PSP em recintos desportivos aumentaram de 101 para 238 na época 2025/2026. Em contrapartida, as infrações globais caíram 14,4%, fixando-se nas 6.112 ocorrências, com o futebol e o uso de pirotecnia a concentrarem a maioria dos casos.
Detenções no desporto disparam 136% mas infrações descem

Rui Oliveira com estreia em grande

A primeira etapa da 87.ª Volta a Portugal em bicicleta deu a camisola amarela a Rui Oliveira. O país vibra com a passagem da caravana e com a liderança de um português.
Rui Oliveira com estreia em grande

Futebol: alta pressão

O campeonato nacional da primeira divisão começa este fim semana, com a arbitragem no olho do furacão.O FC Porto aposta na estabilidade para renovar o título perante um Sporting profundamente renovado e um Benfica reforçado. Vai ser uma época escaldante!
Futebol: alta pressão

Mais vistos

Destaques