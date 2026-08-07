PSP descarta responsabilidade sobre a abertura de uma 'fan zone' no Estádio da Luz

A PSP esclareceu que a criação da 'fan zone' exterior para o jogo com o Académico de Viseu é responsabilidade exclusiva do Benfica. A polícia focará a sua ação na ordem pública e no cumprimento da sanção que obriga os encarnados a jogar à porta fechada na estreia da Liga

A PSP disse esta sexta-feira que a abertura da 'fan zone’ do Estádio da Luz "é da inteira responsabilidade" do Benfica, cabendo à polícia apenas a manutenção da ordem pública e a segurança do jogo da I Liga de futebol.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública adiantou que assegurará o policiamento do encontro de domingo entre o Benfica e o Académico de Viseu, garantindo o cumprimento da sanção de realização do espetáculo à porta fechada.

Contudo, a força policial vincou que o evento no exterior do recinto “é da inteira responsabilidade e organizado pelo promotor”.

"À PSP caberá a manutenção da ordem pública e a segurança do espetáculo e dos agentes desportivos. Para o efeito, a 3.ª Divisão Policial tem promovido a articulação com a direção de segurança do Benfica, de forma a garantir o cumprimento dos normativos legais e o normal decorrer do evento, apelando ainda ao civismo de adeptos e intervenientes", refere o comunicado.

A posição da PSP surge após o Benfica ter anunciado, na terça-feira, a abertura da ‘fan zone’ no exterior do Estádio da Luz, com a colocação de ecrãs gigantes e abertura da restauração, para permitir aos adeptos acompanhar a estreia da equipa na I Liga 2026/27 mais de perto, face à interdição das bancadas.

Os 'encarnados' salientaram ainda que a operação foi preparada em articulação com as forças de segurança, de forma a garantir “todas as condições” aos adeptos, que poderão acompanhar a chegada da equipa ao estádio, junto à estátua de Eusébio.

Na quarta-feira, questionada pela Lusa, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) afirmou não alcançar em que medida a concentração no exterior poderá “contornar a decisão judicial”, uma vez que a realização do jogo à porta fechada cumpre-se independentemente de eventuais ajuntamentos nas imediações.

A APCVD esclareceu que a sanção remonta a uma decisão de 2024, já transitada em julgado após confirmação pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

A condenação, que inclui coima global de cerca de 150 mil euros e a interdição do recinto, derivou do incumprimento de deveres legais de segurança por parte do clube em cinco jogos — designadamente a não adoção de medidas exigíveis e o não acatamento de solicitações das forças de segurança — e não diretamente do uso de pirotecnia pelos adeptos.

O encontro entre o Benfica e o Académico de Viseu, relativo à primeira jornada da I Liga, realiza-se no domingo, às 20:30, no Estádio da Luz.