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Procurou a sua cadela desaparecida durante um mês. O reencontro aconteceu graças a um vídeo do Mundial

Durante semanas, a família procurou La Gorda por todo o lado, sem qualquer pista. Quando já começavam a perder a esperança, bastou um vídeo publicado nas redes sociais durante os festejos de uma vitória do México no Mundial para mudar tudo.
Redação
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Procurou a sua cadela desaparecida durante um mês. O reencontro aconteceu graças a um vídeo do Mundial
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A cadela de Ale García tinha desaparecido do quintal de casa, em Ciudad Victoria, no México. Foram semanas de busca pela cadela, que dava pelo nome de La Gorda, sem sucesso. O estado mexicano encheu-se de cartazes e fotografias de apelo pelo animal de estimação. Foi apenas preciso um vídeo nas redes sociais para Ale García reconhecer a sua melhor amiga de quatro patas. 

Tudo aconteceu após a vitória do México frente à República Checa, por 3 golos a 0 no dia 25 de junho. O irmão de Ale García navegava na Internet quando parou numa emissão em direto. Entre festejos, bandeiras e caras felizes, apareceu uma figura inesperada: La Gorda. 

Um dos adeptos envolvidos nos festejos estava com o animal ao colo, por acreditar tratar-se de uma cadela abandonada.

O irmão da dona de La Gorda deu-lhe o alerta e a primeira reação foi de incredulidade. Após percorrer os vários quilómetros até ao sítio onde decorriam os festejos, estava confirmado: era mesmo a sua cadela. 

Foi um mês a viver nas ruas após ter desaparecido de casa. De acordo com o The Washington Post, La Gorda apresentava “sinais de desgaste físico”, como perda de peso e uma lesão numa das patas. Após ter sido vigiada pelo veterinário, já regressou a casa com a família. 

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Num Mundial que tem sido marcado por histórias emocionantes, foi um simples vídeo de adeptos a festejar que acabou por proporcionar uma das histórias mais felizes da competição: a de um reencontro que renovou a esperança de uma famíli inteira.

Temas

Mundial 2026
México
Animais de estimação
Festejos
Desaparecimento

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