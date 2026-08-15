Prichard Colón morre aos 33 anos, quase 11 anos depois de sofrer uma lesão cerebral no boxe

O antigo pugilista porto-riquenho era apontado como uma das grandes promessas do boxe. Em 2015, um combate contra Terrel Williams mudou-lhe a vida: sofreu uma hemorragia cerebral, esteve 221 dias em coma e ficou com graves sequelas neurológicas.

Prichard Colón, antigo pugilista porto-riquenho que ficou gravemente incapacitado depois de um combate em 2015, morreu aos 33 anos.

A morte foi confirmada pelo pai, Richard Colón, numa publicação nas redes sociais, na qual comunicou a perda do filho e agradeceu o apoio recebido pela família ao longo dos anos.

"Bom dia, meu povo. Lamento informar-vos sobre a morte do meu filho Prichard deste mundo terreno, agora ele está num mundo melhor.", começa por dizer na rede social Facebook.

Embora a causa exata da morte não tenha divulgada, decorre de complicações a longo prazo relacionadas com o hematoma subdural grave e danos neurológicos profundos sofridos há cerca de 11 anos.

A história de Colón tornou-se uma das mais conhecidas e trágicas do boxe. Antes do combate que mudou a sua vida, o pugilista era considerado uma das grandes promessas da modalidade e apresentava um registo profissional de 16 vitórias e apenas uma derrota, com 13 triunfos por KO.

O combate que mudou tudo

A 17 de outubro de 2015, Prichard Colón enfrentou o norte-americano Terrel Williams, num combate realizado em Fairfax, no estado norte-americano da Virgínia. O duelo acabou por ser o último da carreira de Colón.

Durante o combate, o pugilista porto-riquenho recebeu vários golpes na parte posterior da cabeça, conhecidos no boxe como rabbit punches e proibidos pelas regras da modalidade.

Colón chegou a queixar-se dos golpes e acabou por ser atingido repetidamente durante os assaltos. No nono round, retirou as luvas, aparentemente acreditando que o combate tinha terminado. O gesto levou à sua desqualificação.

Depois de regressar ao balneário, a situação agravou-se.

Colapsou no balneário e precisou de uma cirurgia de emergência

Pouco depois do combate, Colón começou a sentir-se mal e acabou por perder a consciência.

Os médicos diagnosticaram-lhe uma hemorragia cerebral provocada por um hematoma subdural, uma acumulação de sangue entre as membranas que envolvem o cérebro.

A gravidade da situação obrigou a uma intervenção cirúrgica de emergência.

A partir desse momento, a carreira que parecia destinada a levar Colón aos grandes palcos do boxe terminou abruptamente.

221 dias em coma

Prichard Colón permaneceu 221 dias em coma.

Quando recuperou a consciência, as consequências da lesão cerebral eram profundas. O antigo pugilista ficou com graves limitações físicas e neurológicas. Ficou tetraplégico e sem capacidade de falar, e passou a depender da família para os cuidados diários.

Durante os anos seguintes, Colón foi submetido a tratamentos e sessões de reabilitação. A família acompanhou de perto todo o processo, partilhando ocasionalmente imagens e informações sobre a sua evolução.

A lesão deixou-o impossibilitado de retomar uma vida independente e afastado definitivamente do boxe.

De promessa do boxe a uma vida marcada pela lesão

Antes do acidente, Colón tinha construído uma carreira profissional promissora.

O pugilista nasceu em 1992 e representou Porto Rico no boxe amador, tendo conquistado uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos da Juventude de 2010.

Passou ao profissionalismo em 2013 e rapidamente começou a destacar-se. Em pouco mais de dois anos, acumulou 16 vitórias, 13 delas por KO.

A derrota frente a Williams seria apenas a primeira da carreira, mas acabou por representar muito mais do que um resultado desportivo: foi o momento que encerrou a sua carreira e marcou o resto da sua vida.