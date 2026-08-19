Premier League e Liga dos Campeões vão ter um jogo por jornada grátis no YouTube

A LiveModeTV vai transmitir gratuitamente no YouTube um jogo por jornada da Premier League e outro da Liga dos Campeões em Portugal na época 2026/27. A DAZN mantém os 380 jogos da liga inglesa e mais de 80% da Champions

A Premier League e a Liga dos Campeões vão passar a ter um jogo por jornada transmitido gratuitamente no YouTube em Portugal durante a época 2026/27, ao abrigo de uma parceria estratégica entre a DAZN e a LiveModeTV.

O acordo prevê que a LiveModeTV transmita no seu canal de YouTube um encontro de cada jornada da Premier League e um da UEFA Champions League, em simultâneo com a emissão na DAZN. No caso da Liga dos Campeões, a escolha irá recair maioritariamente sobre o encontro das 17h45.

A novidade permite aos adeptos acompanhar alguns dos jogos das duas principais competições europeias de clubes sem subscrição, embora a oferta completa continue a estar disponível na DAZN.

DAZN mantém os 380 jogos da Premier League

A parceria não altera os direitos da DAZN em Portugal. A plataforma continuará a disponibilizar todos os 380 jogos da Premier League ao longo da temporada.

Na Liga dos Campeões, a DAZN mantém igualmente uma posição dominante, com 166 dos 203 jogos de cada edição, o equivalente a mais de 80% da competição.

A estratégia passa, assim, por combinar a oferta integral da DAZN com a transmissão gratuita de alguns encontros através do YouTube, procurando chegar a um público mais alargado.

“A parceria combina o alcance de uma transmissão digital e gratuita da LiveModeTV com a profundidade da oferta da DAZN”, explicam as duas empresas em comunicado.

DAZN tem direitos da Premier League até 2031

A DAZN detém atualmente os direitos de transmissão da Premier League em Portugal até 2031. A partir de 2028, a plataforma terá também a transmissão integral e exclusiva da Emirates FA Cup.

Nas competições europeias, a oferta da DAZN será reforçada a partir da temporada 2027/28. A plataforma deverá transmitir 508 jogos por época da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência, cerca de 93% do total das três competições.

A Liga Europa e a Liga Conferência ficarão integralmente em exclusivo na DAZN, enquanto a Sport TV continuará a ter direito à primeira e segunda escolhas semanais na Liga dos Campeões.

LiveModeTV aposta no futebol internacional

A LiveModeTV começou a transmitir jogos em Portugal durante o Mundial de 2026, tendo posteriormente assegurado transmissões de encontros amigáveis de pré-época e de um jogo do Benfica nas eliminatórias da Liga Europa.

A plataforma tem também os direitos de transmissão do Mundial Feminino FIFA 2027.

Para João Diogo Ferreira, managing director da DAZN Portugal, a parceria pretende aproximar mais adeptos das grandes competições internacionais e criar novos públicos.

João Mesquita, general manager da LiveModeTV, considera que o acordo confirma o posicionamento da plataforma como um modelo complementar, assente numa experiência de transmissão digital e gratuita.

A parceria entre as duas plataformas surge num momento de crescente concorrência no mercado português dos direitos desportivos, com diferentes operadores a procurarem novas formas de chegar aos adeptos através do streaming e de plataformas digitais como o YouTube.