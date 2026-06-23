Portugal x Uzbequistão: Já é conhecido o onze da Seleção. Martínez decidiu fazer mudanças

O selecionador nacional definiu a equipa titular para o encontro desta tarde, que apresenta algumas mexidas em relação ao jogo anterior. Conheça as escolhas de Roberto Martínez para o duelo com o Uzbequistão.

Roberto Martínez já escolheu o onze de Portugal para o encontro frente ao Uzbequistão e apresenta duas mudanças em relação ao último jogo da Seleção Nacional.

O treinador espanhol aposta no regresso de Rúben Dias ao centro da defesa e coloca João Félix no trio ofensivo, ao lado de Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

O onze inicial de Portugal é composto por Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Bernardo Silva fica de fora da equipa titular

As alterações deixam Tomás Araújo e Bernardo Silva fora das opções iniciais para esta partida.

Tomás Araújo já tinha sido confirmado como baixa para o encontro, enquanto Bernardo Silva começa o jogo no banco de suplentes.

Com esta escolha, Roberto Martínez mantém a aposta num meio-campo formado por Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, enquanto procura mais capacidade ofensiva com João Félix junto do capitão Cristiano Ronaldo.

Portugal defronta o Uzbequistão com o objetivo de dar continuidade ao bom momento da Seleção e preparar mais uma etapa da caminhada internacional.