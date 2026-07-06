Portugal x Espanha: sai Leão, entra Félix

Seleção Nacional defronta a Espanha nos oitavos-de-final do Mundial 2026. Cristiano Ronaldo capitaneia a equipa portuguesa, num onze incial em que entra João Félix e sai Rafael Leão

Portugal já conhece o onze escolhido por Roberto Martínez para o duelo com Espanha, referente aos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de 2026 em futebol.

Sem grandes novidades, a destacar, em relação à partida dos 16-avos-de final frente a Croácia, a entrada de João Félix e a saída de Rafael Leão para o jogo marcado para as 20h00 desta terça-feira em Dallas

Roberto Martínez aposta em Diogo Costa na baliza, com uma linha defensiva composta por João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes.

No meio-campo português surgem Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, enquanto o trio ofensivo será formado por Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

O onze inicial de Portugal é:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo

No banco de suplentes ficam José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, João Neves, Gonçalo Ramos, Francisco Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Guedes e Francisco Conceição.

Do lado espanhol, o selecionador Luís de la Fuente o também já divulgou as escolhas para o encontro com Portugal.

O onze espanhol é:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Baena, Yamal e Oyarzabal

O vencedor do encontro avança para os últimos oito. Quem perder está fora da competição.