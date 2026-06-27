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Portugal x Colômbia: Roberto Martínez deixa João Neves de fora do onze titular

Seleção Nacional defronta a Colômbia na última jornada da fase de grupos do Mundial 2026. Cristiano Ronaldo lidera o ataque português, num onze sem João Neves de início.
Redação
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Portugal x Colômbia: Roberto Martínez deixa João Neves de fora do onze titular
AFP

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Portugal já conhece o onze escolhido por Roberto Martínez para o duelo com a Colômbia, referente à terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo de 2026.

A principal novidade na equipa titular da Seleção Nacional é a ausência de João Neves. O médio do Paris Saint-Germain começa o encontro no banco de suplentes, num jogo marcado para a madrugada de sábado, às 00h30, no Estádio de Miami.

Cristiano Ronaldo mantém a titularidade e será uma das principais referências ofensivas da equipa portuguesa, que procura fechar a fase de grupos com um resultado positivo.

Onze de Portugal frente à Colômbia

Roberto Martínez aposta em Diogo Costa na baliza, com uma linha defensiva composta por João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes.

No meio-campo português surgem Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, enquanto o trio ofensivo será formado por Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

O onze inicial de Portugal é:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

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No banco de suplentes ficam José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, João Neves, Gonçalo Ramos, Francisco Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Guedes e Francisco Conceição.

Colômbia aposta em James Rodríguez e Luis Díaz

Do lado colombiano, o selecionador Néstor Lorenzo também já divulgou as escolhas para o encontro com Portugal.

A Colômbia apresenta um onze com várias das suas principais figuras, incluindo James Rodríguez e Luis Díaz.

O onze colombiano é:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez e Deiver Machado; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz e Jhon Córdoba.

No banco da Colômbia estão David Ospina, Álvaro Montero, Johan Mojica, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Richard Ríos, Juan Portilla, Jaminton Campaz, Cucho Hernández, Luis Suárez, Jorge Carrascal, Juanfer Quintero e Andrés Gómez.

Último teste antes da fase a eliminar

O encontro com a Colômbia encerra a participação de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026.

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A Seleção Nacional procura terminar esta etapa da competição com a melhor classificação possível antes de avançar para os 16 avos de final.

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